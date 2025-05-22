Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor

İtalyan Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

Çizme medyasından La Gazetta dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü. Zaniolo böylece sezon sonunda yeniden Sarı-Kırmızılılar'a dönecek...

25 yaşındaki 10 numaranın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İtalyan yıldız, Galatasaray formasıyla 12 karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.