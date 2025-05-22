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Beşiktaş'ta Zeki Amdouni sürprizi! Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunak

Beşiktaş’ın Türk asıllı İsviçreli forvet için Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Beşiktaş’ta Zeki Amdouni sürprizi! Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunak

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Siyah-beyazlılar bonservisi Benfica'da bulunan, sezonu kiralık olarak Premier Lig'e yükselen Burnley'de geçiren Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.

Kartal'ın Portekiz ekibine geri dönen 24 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında. Benfica'nın da 2028 yılına kadar kontratı bulunan oyuncuyu yeniden kiralamayı düşündüğü ifade ediliyor. 24 yaşındaki yıldızın önceliğinin de Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak olduğu gelen haberler arasında. Bu sezon İngiliz ekibiyle 39 maça çıkan Amdouni 7 gol, 1 asiste imza attı.

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