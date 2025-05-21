Beşiktaş’ta Salih Özcan savaşı

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da scout ekibine Salih Özcan transferi için talimat verdiği ve scout şefi Eduard Graf'ın Dortmund yönetimiyle olan yakın ilişkileri sayesinde transfer sürecinin hızlı ilerlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Milli oyuncunun da takımdan ayrılmayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Öte yandan Alman basınında Bundesliga'ya yeni yükselen Salih'in eski takım Köln'ün de 27 yaşındaki orta sahayı yeniden transfer etmek istediği ve bu durumun Beşiktaş'ı zorlayabileceği belirtildi.