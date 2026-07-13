15 Temmuz 2016 gecesi Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan direniş, 22 saatte darbe girişimini durdurdu: 253 kişi şehit oldu

O GECE 253 ŞEHİT VERDİK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca vatandaş meydanlara, caddelere ve havalimanlarına akın ederek darbe girişimine karşı direndi.

253 ŞEHİT VERİLDİ FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2 bin 732 kişi gazi oldu. İstanbul'da 100, Ankara'da 99 şehit verildi.

Emniyet Teşkilatı 63 şehit ve 284 gaziyle en ağır kayıplardan birini yaşarken, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı saldırısında 51 polis şehit düştü.

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Sabah'tan Harun Sekmen'e konuştu: O gece insanlar çocuklarıyla, eşleriyle helalleşerek sokağa çıktı. Çünkü mesele sadece bir hükümet meselesi değildi. Mesele vatanın, bayrağın ve devletin bekasıydı. 15 Temmuz'da verilen mücadele sadece bizim tarihimize geçmedi. Türk milletinin o gece ortaya koyduğu iradeyi örnek aldı. Biz ekmeğimizi paylaşırız ama vatanımızı asla paylaşmayız.

Çünkü vatan sevgisi imandandır. Bu anlayış olduğu sürece bu millet hiçbir hain girişime boyun eğmeyecektir. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve bu destanı gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur.