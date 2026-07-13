15 Temmuz 2016 gecesi Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan direniş, 22 saatte darbe girişimini durdurdu: 253 kişi şehit oldu
FETÖ’nün üniformalı hainlerinin giriştiği 15 Temmuz girişiminin karşısında direnişin kıvılcımını Başkan Recep Tayyip Erdoğan çaktı. Millet Erdoğan’a, Erdoğan da milletine güvendi. Başkan Erdoğan, Marmaris’ten FaceTime bağlantısıyla canlı yayınlara katılarak vatandaşları meydanlara ve havalimanlarına davet etti. Darbe girişimi yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınırken 2 bin 732 kişi gazi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'ten cep telefonu üzerinden FaceTime bağlantısıyla televizyonların canlı yayınlarına katılarak millete meydanlara çıkma çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, darbe girişimini Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olarak nitelendirirken, vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.
MİLLETİMİ DAVET EDİYORUM
Başkan Erdoğan, çağrısında, "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanlarında toplanalım. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar" ifadelerine yer verdi.
MİLLET AKIN AKIN DİRENİŞE
Vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, darbecilerin başarılı olamayacağını belirterek, "Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydana geliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet eden çağrısı üzerine vatandaşlar sokaklara çıktı.
Emniyet güçleri, darbe karşıtı askerler ve halkın direnişiyle girişim yaklaşık 22 saat içinde kontrol altına alındı.
Darbeciler teslim olurken, 17 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri birlik ve kurumlarında tam kontrol sağlandığı açıklandı.
O GECE 253 ŞEHİT VERDİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca vatandaş meydanlara, caddelere ve havalimanlarına akın ederek darbe girişimine karşı direndi.
253 ŞEHİT VERİLDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2 bin 732 kişi gazi oldu. İstanbul'da 100, Ankara'da 99 şehit verildi.
Emniyet Teşkilatı 63 şehit ve 284 gaziyle en ağır kayıplardan birini yaşarken, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı saldırısında 51 polis şehit düştü.
GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Sabah'tan Harun Sekmen'e konuştu: O gece insanlar çocuklarıyla, eşleriyle helalleşerek sokağa çıktı. Çünkü mesele sadece bir hükümet meselesi değildi. Mesele vatanın, bayrağın ve devletin bekasıydı. 15 Temmuz'da verilen mücadele sadece bizim tarihimize geçmedi. Türk milletinin o gece ortaya koyduğu iradeyi örnek aldı. Biz ekmeğimizi paylaşırız ama vatanımızı asla paylaşmayız.
Çünkü vatan sevgisi imandandır. Bu anlayış olduğu sürece bu millet hiçbir hain girişime boyun eğmeyecektir. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve bu destanı gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur.
EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: 15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği eşlerinin ve çocuklarının insanca yaşayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Onların yaşadığı sağlık, eğitim, istihdam ve ekonomik sorunlarla birebir ilgileniyoruz. Bize ulaşan hiçbir aileyi yalnız bırakmıyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. 15 Temmuz'u sadece yıldönümünde hatırlanacak bir tarih olarak görmüyoruz. O gece verilen mücadele bu milletin ortak hafızasıdır. Gelecek nesillerin de aynı bilinçle yetişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetler düzenliyoruz.
MİLLET ERDOĞAN'A GÜVENDİ ERDOĞAN DA MİLLETİNE GÜVENDİ
15 Temmuz gecesinde bir milletin dirildiğini vurgulayan Turunç, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a güvendi, Erdoğan da milletine güvendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısıyla milyonlarca insan evinden çıktı. İnsanlar geri dönmeyi düşünmeden, şehit olmayı göze alarak meydanlara koştu. İşte 40 yıllık hain planı bozan da bu inanç ve bu kararlılık oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an bile tereddüt etmedi. Cennet vatanımızı darbeci alçaklara bırakmadı. Eğer darbe başarılı olsaydı vatan diye bir şey kalmazdı" ifadelerini kullandı.
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