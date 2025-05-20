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TAKVİM yeniden başkanlık konusunda harekete geçeceğini duyurmuştu! Aziz Yıldırım düğmeye basıyor

Ali Koç’un “eylülde genel kurul” kararına camianın tepkisi sürüyor. Aziz Yıldırım’ın yapacağı basın toplantısında, Koç’a haziran ayında seçim yapmasını söyleyeceği ve adaylık sinyali vereceği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
TAKVİM yeniden başkanlık konusunda harekete geçeceğini duyurmuştu! Aziz Yıldırım düğmeye basıyor

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Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım devreye giriyor. Eski başkanın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öne sürülüyor.

Eski başkanın bu toplantıda Koç'a seçimi eylülden hazirana alması için tavsiyede bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Yıldırım'ın olacak erken seçimde başkan adaylığının sinyalini vereceği de konuşuluyor. Bu kararın sonrasında kongre üyeleri arasındaki imza sürecinin daha hızlanması bekleniyor. Olağanüstü genel kurul için imza kampanyasında yavaşlama olmadı. Aksine imza verenlerin sayısı çok arttı. Bunun üzerine eylülde genel kurul kararının resmen duyurulması rölantiye alındı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu, Başkan Ali Koç'un eylül ayında seçime gidileceğini açıklamasının ardından konuşmuştu. Ekşioğlu, Ali Koç ve yönetimini derhal istifaya çağırarak "Yaptığınız açıklama ile beraber milyonlarca Fenerbahçeli'nin yaşadığı üzüntüyü ve tarafınıza karşı biriktirdigi öfkeyi görmezden geliyorsunuz" demişti.

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