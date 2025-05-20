Abdullah Kavukcu’dan Osimhen ile ilgili önemli açıklamalar: Biz hazırız karar senin

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, attığı gollerle bu sezona damga vuran Victor Osimhen ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kavukcu, "Biz Osimhen'e şunu söyledik. 'Eğer sen kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve sana ücretini vermeye hazırız' Kendisi Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın gerçekliği de var. Teklifler de var. Osimhen de tüm teklifleri görmek istiyor. Osimhen çok farklı karakter. Onun Fenerbahçe'yi tercih edeceğini çok sanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları zaten Galatasaray da veriyor. Ben daha ziyade Osimhen'in Avrupa ve Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun. Osimhen'i tutmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" dedi.



ROONEY: UNİTED OSİMHEN'İ ALSIN

Manchester United'ın efsane golcülerinden Wayne Rooney, Victor Osimhen ile ilgili net konuştu. Rooney, "Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?" şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar" cevabını verdi.