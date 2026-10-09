Telefon görüşmesi kayıtlarının gizlice değiştirildiği ve İsrailli esirlerin Netanyahu'nun siyasi ikbali için feda edildiği açıklamalarının tamamı reddedildi.

Söz konusu gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağını ileri süren açıklamada, sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu iddia edildi.

Netanyahu. Fotoğraf: AFP

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Gil'in açıklamaları üzerine İsrail'de muhalefet liderleri Netanyahu hakkında acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

İsrail'deki seçim anketlerinde birinci parti olarak görünen Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun esirlerin hayatı yerine siyasi çıkarlarını ve protokolleri tercih ettiğini" vurguladı.

Netanyahu'nun bu dönemdeki başarısızlığına ilişkin derhal cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Eisenkot, "Hiçbir şey onu seçimlerden sonra açacağımız devlet soruşturma komisyonundan kurtaramayacak." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da sert bir tepki göstererek Netanyahu'yu hedef aldı.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun izlediği politikaların ve esirlerin kurtarılmasına yönelik fırsatların kasıtlı olarak geri çevrilmesinin ülkenin çıkarlarına ihanet niteliği taşıdığını savunarak başbakanı "hainlikle" suçladı.

Muhalefet kanadından gelen bu tepkiler, Ekim 2023 saldırıları sürecine ve esirler meselesine ilişkin siyasi baskıyı artırırken, konunun kurulacak resmi bir devlet komisyonuyla yargıya taşınması yönündeki talepleri de en üst düzeye çıkardı.

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