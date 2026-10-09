CANLI YAYIN
Geri

AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız

Türkiye gündemindeki fon krizine ilişkin AK Parti, TBMM’ye 9 maddelik kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu virüsü bünyeden söküp atacağız" diyerek fonların tasfiyesinde Hazine veya kamu kaynağı kullanılmayacağını açıkladı. Yatırımcıların mağduriyetini önlemek amacıyla belirli koşullarda 1 milyon liraya kadar ara ödeme imkanı sağlanacağını belirten Güler, el konulan ve müsadere edilen mal varlıklarının doğrudan fona iadesinin de önünün açılacağını söyledi. Güler ayrıca Yeni Partili Ümit Özlale'nin bakanlara iftira attığını belirterek, "Özlale iftirayı kabul ediyor ama özür dilemiyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız

Türkiye gündemine oturan fon krizine ilişkin AK Parti, Meclise kanun teklifi verdi. "Bu virüsü bünyeden söküp atacağız" diyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fonda kamu kaynağı kullanılmayacağını açıkladı.

AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Foto: AA)AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Foto: AA)

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ekonomisinin temellerinin sağlamlığı ve etkin kararların devreye girmesiyle tüm olumsuzluklardan uzak bir şekilde bölgemizde bir yıldız gibi parlıyor. Finansal sistemimizin direnci de bunu gösteriyor.

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN BAZI YATIRIM FONLARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
BİLGİ NOTU
MADDE 1

Kanunun amacı ve kapsamı belirlenmektedir. Düzenlemeyle, Sermaye Piyasası Kurulunun 17/9/2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu Kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanlar için özel bir tasfiye ve geri kazanım usulü oluşturulmaktadır.

Fon varlıklarının adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiyesi, fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması, eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsili ve elde edilen değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme diğer yatırım fonları için genel veya sürekli bir rejim oluşturmamaktadır.

MADDE 2
Kanunun uygulanmasında kullanılacak tanımlar düzenlenmektedir. Fon pay sahibi, ilgili kuruluşların kayıtlarının mutabakatı sonucunda tasfiye bakiyesinden ödeme alma hakkı tespit edilen katılma payı sahibi olarak tanımlanmaktadır. Geri kazanım hesabı, tahsil ve iade edilen tutarların TMSF nezdinde, TMSF malvarlığından ayrı ve fon bazında izleneceği özel hesap olarak belirlenmektedir.
MADDE 3

Fonların tasfiyesinin Kurulun gözetim ve denetiminde, görevlendirilen kuruluşlarca yürütülmesi öngörülmektedir. Kurul; varlıkların tespiti, değerleme, nakde çevirme, fon pay sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım usullerini belirleyebilecektir.

Fon varlıklarının mümkün olan en yüksek ekonomik değerle nakde çevrilmesi için, gerekli koşullarda geri alım, hâkim ortağa satma hakkı, toptan satış, özel emir, farklı fiyat marjı ve Borsa dışı satış yöntemlerine imkân sağlanmaktadır. Fon pay sahipliği farklı kurum kayıtlarının mutabakatıyla belirlenecek; Kanunda belirtilen sermaye piyasası fiillerini işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilen sorumlular, ödeme mekanizmasının dışında tutulacaktır.

MADDE 4

Tasfiye malvarlığının tüm fon pay sahiplerine ödeme yapılmasına yetecek ölçüde nakde dönüşmemesi halinde, fiilî nakit giriş ve çıkışları esas alınarak net yatırım tutarının MKK tarafından hesaplanması düzenlenmektedir. Bu hesaplamada TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması ile ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacaktır.

Fon pay sahiplerine, ilgili sınırları aşmamak üzere, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında ise bu tutarda; 1 milyon TL ve üzerinde ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödemenin hesabında endeksleme uygulanmayacak; dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması hâlinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını teminen Kurula yetki veren bir yöntem kurulmaktadır. Ara ödeme aşamasında katılma payları iade edilmeyecek, nihai ödemelerde önceki ödemeler mahsup edilecektir.

Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden çıkış yapanlar ile fiyatları gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiri ölçütlerini aşan tutarları isteğe bağlı olarak iade edebilmesine de imkân tanınmaktadır.

MADDE 5

Fon malvarlığından mevzuata aykırı veya fon yararına gerçek bir ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumluluk düzenlenmektedir. Öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi portföy yönetim şirketinin; tahsilin sağlanamaması halinde sorumluluğu Kurulca belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğuna gidilebilecektir.

Kurulun fon ve sorumlu bazında belirleyip bildirdiği tutarlar TMSF tarafından 6183 sayılı Kanun ve maddede atıf yapılan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde takip ve tahsil edilecektir. Özel hukuktan doğan tazminat yükümlülükleri saklı tutulmaktadır.

MADDE 6

Ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında elkonulan veya müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı bulunan malvarlığı değerlerinin fon pay sahipleri yararına geri kazanılması düzenlenmektedir. Hukuken doğrudan iade edilebilen para ve sermaye piyasası araçları ilgili fona veya geri kazanım hesabına aktarılabilecektir.

Doğrudan devredilemeyen malvarlığı için TMSF'nin kayyım olarak atanarak dava sonucu beklenmeksizin satış veya tasfiye yapabilmesi; mahkemece fon malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu belirlenen müsadere konusu değerlerin Hazine yerine ilgili fona veya geri kazanım hesabına aktarılması öngörülmektedir.

TMSF nezdinde her fon için ayrı izlenecek geri kazanım hesaplarının yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve fon pay sahiplerine ödeme amacıyla kullanılması güvence altına alınmaktadır. Olağan tasfiye tamamlanmışsa geri kazanım hesaplarında toplanan tutarlar YTM'ye aktarılarak katılma payı sahipliği oranında dağıtılacak; işlem maliyetinin altında kalan küçük ödemeler sonraki dağıtımlara eklenmek üzere izlenecektir.

MADDE 7
Kanunun uygulanmasından doğan işler ile dava ve takipler için Kurul ve YTM'nin, koşulları Kurul Karar Organınca belirlenmek üzere, dışarıdan avukatlık ve diğer hizmetleri temin edebilmesi düzenlenmektedir. Uygulama usul ve esasları Kurulca, TMSF'nin görev alanına giren konularda TMSF'nin görüşü alınarak belirlenecektir. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 8
Yürürlük maddesidir.
MADDE 9
Yürütme maddesidir.

Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatını yapmış olduk. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolara çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bütçe açığımızın millî gelire oranı %3 civarında. Merkez Bankasının rezervleri ekonomimizi dirençli hâle getirirken sermaye piyasalarında herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.

"SORUN FON PİYASASININ BELİRLİ VE SINIRLI BİR ALANINDA YAŞANDI"
SPK'nin 17 Eylül 2026'da müdahale ettiği fonlar, sermaye piyasalarında genel bir duruma işaret etmemektedir. Sorun, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Verilen tasfiye kararıyla adil bir şekilde sorunun çözülmesi için harekete geçtik.

Hastalıklı unsurların sermaye piyasasına farklı etkilerinden korumak için kanun teklifimiz, virüsü bünyeden söküp atmak için fırsat olacaktır. Tasfiyedeki fonların büyüklüğü, hanehalkımızın finansal varlıklarının sadece %2,4'üne denk gelmektedir. Toplam fon sayısının ise %4,6'sına karşılık gelmektedir.

AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-3

Bu demek değil ki buna sessiz kalacağız. Tam tersi, üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. Bu hastalıklı unsurların etkisini ortadan kaldırmak için önemli bir adım olacaktır.

Teklifimizle bu hastalıklı unsurların özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı etkisini ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için önemli bir adım olacaktır. Teklifimizle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve olumlu bir havada devam etmesini istiyoruz.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"
9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu, SPK'nin alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK'nin alacağı kararlarda Hazineden bir katkı alınmayacaktır. Geçici, istisnai bir düzenlemedir.

Birinci madde ile amaç ve kapsam bölümünde hedefin ne olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Tasfiye iş ve işlemlerinin SPK'nin sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hâle getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz.

Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle satılması ve değer kaybına yol açılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hâllerde Kurulun kararı ve denetimi altında hâkim ortağa, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkânından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır.

AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-4

YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME
Dördüncü maddemizde yatırımcılarımızın mağdur edilmesini engellemek için 1 milyon TL'ye kadar ödeme imkânı getiriyoruz. Şahsi sorumluluk ve SPK eliyle cebri tahsilat imkânı getiriyoruz, fahiş kazançların gönüllü iadesi imkânı getiriyoruz.

Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkânı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamı henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar, herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir.

"SUÇ İŞLEYENLER BU SÜREÇTEN YARARLANDIRILMAYACAK"
Piyasa dolandırıcılığı ve suistimal yapanlar sürecin dışında tutuluyor. Suç işleyenler bu süreçten asla yararlandırılmayacak.

Gelecek hafta kanun teklifimiz öncelikli olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılacak, sonrasında TBMM Genel Kurulunda görüşülerek süreç tamamlanacak.

AK Parti, ʺTasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifiʺni TBMM Başkanlığına sundu (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)AK Parti, ʺTasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifiʺni TBMM Başkanlığına sundu (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

TCK'nin 220, 157 ve 159. maddeleri kapsamında yargı görevini yapıyor. Soruşturma etkin ve caydırıcı şekilde sürüyor ama DDK da süreçle ilgili ciddi bir soruşturma yürütüyor. Raporla sorumlular ortaya konacak.

"KİMSE YANINA KAR KALACAĞINI DÜŞÜNMESİN"
Olaylara kim karışmışsa, kim olduğunun önemi yok, suç işlemiş olanlar için gereği sonuna kadar yapılacaktır. Kim ne yapmışsa asla yanına kar kalmayacaktır, herkes bundan emin olsun.

AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-6

ÖZLALE'YE TEPKİ
Yeni Partili Ümit Özlale bakanlarımıza iftira attı. Özlale iftirayı kabul ediyor ama özür dilemiyor."

Fonlarda 187 milyar 653 milyon TL’lik kazanç! Bakan Gürlek açıkladı: Haber alıp satış yaptılarFonlarda 187 milyar 653 milyon TL’lik kazanç! Bakan Gürlek açıkladı: Haber alıp satış yaptılar
Adalet Bakanı Akın Gürlekten fon soruşturması açıklaması: Para iadesiyle kurtuluş yok!Adalet Bakanı Akın Gürlekten fon soruşturması açıklaması: Para iadesiyle kurtuluş yok!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-8 AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-9 AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız-10

Bakan Çiftçi’den Atina’da net mesaj: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı
SONRAKİ HABER

Bakan Çiftçi’den Yunanistan’a çağrı

 MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye
ÖNCEKİ HABER

Bahçeli DEM Parti ile görüştü
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler