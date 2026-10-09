MADDE 4

Tasfiye malvarlığının tüm fon pay sahiplerine ödeme yapılmasına yetecek ölçüde nakde dönüşmemesi halinde, fiilî nakit giriş ve çıkışları esas alınarak net yatırım tutarının MKK tarafından hesaplanması düzenlenmektedir. Bu hesaplamada TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması ile ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacaktır.

Fon pay sahiplerine, ilgili sınırları aşmamak üzere, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında ise bu tutarda; 1 milyon TL ve üzerinde ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödemenin hesabında endeksleme uygulanmayacak; dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması hâlinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını teminen Kurula yetki veren bir yöntem kurulmaktadır. Ara ödeme aşamasında katılma payları iade edilmeyecek, nihai ödemelerde önceki ödemeler mahsup edilecektir.

Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden çıkış yapanlar ile fiyatları gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiri ölçütlerini aşan tutarları isteğe bağlı olarak iade edebilmesine de imkân tanınmaktadır.