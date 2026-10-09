AK Parti'den 9 maddelik fon teklifi: Bu virüsü bünyeden söküp atacağız
Türkiye gündemindeki fon krizine ilişkin AK Parti, TBMM’ye 9 maddelik kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu virüsü bünyeden söküp atacağız" diyerek fonların tasfiyesinde Hazine veya kamu kaynağı kullanılmayacağını açıkladı. Yatırımcıların mağduriyetini önlemek amacıyla belirli koşullarda 1 milyon liraya kadar ara ödeme imkanı sağlanacağını belirten Güler, el konulan ve müsadere edilen mal varlıklarının doğrudan fona iadesinin de önünün açılacağını söyledi. Güler ayrıca Yeni Partili Ümit Özlale'nin bakanlara iftira attığını belirterek, "Özlale iftirayı kabul ediyor ama özür dilemiyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye gündemine oturan fon krizine ilişkin AK Parti, Meclise kanun teklifi verdi. "Bu virüsü bünyeden söküp atacağız" diyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fonda kamu kaynağı kullanılmayacağını açıkladı.
AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ekonomisinin temellerinin sağlamlığı ve etkin kararların devreye girmesiyle tüm olumsuzluklardan uzak bir şekilde bölgemizde bir yıldız gibi parlıyor. Finansal sistemimizin direnci de bunu gösteriyor.
Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatını yapmış olduk. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolara çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bütçe açığımızın millî gelire oranı %3 civarında. Merkez Bankasının rezervleri ekonomimizi dirençli hâle getirirken sermaye piyasalarında herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.
"SORUN FON PİYASASININ BELİRLİ VE SINIRLI BİR ALANINDA YAŞANDI"
SPK'nin 17 Eylül 2026'da müdahale ettiği fonlar, sermaye piyasalarında genel bir duruma işaret etmemektedir. Sorun, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Verilen tasfiye kararıyla adil bir şekilde sorunun çözülmesi için harekete geçtik.
Hastalıklı unsurların sermaye piyasasına farklı etkilerinden korumak için kanun teklifimiz, virüsü bünyeden söküp atmak için fırsat olacaktır. Tasfiyedeki fonların büyüklüğü, hanehalkımızın finansal varlıklarının sadece %2,4'üne denk gelmektedir. Toplam fon sayısının ise %4,6'sına karşılık gelmektedir.
Bu demek değil ki buna sessiz kalacağız. Tam tersi, üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. Bu hastalıklı unsurların etkisini ortadan kaldırmak için önemli bir adım olacaktır.
Teklifimizle bu hastalıklı unsurların özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı etkisini ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için önemli bir adım olacaktır. Teklifimizle piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve olumlu bir havada devam etmesini istiyoruz.
"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"
9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu, SPK'nin alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK'nin alacağı kararlarda Hazineden bir katkı alınmayacaktır. Geçici, istisnai bir düzenlemedir.
Birinci madde ile amaç ve kapsam bölümünde hedefin ne olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Tasfiye iş ve işlemlerinin SPK'nin sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hâle getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz.
Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle satılması ve değer kaybına yol açılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hâllerde Kurulun kararı ve denetimi altında hâkim ortağa, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkânından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır.
YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME
Dördüncü maddemizde yatırımcılarımızın mağdur edilmesini engellemek için 1 milyon TL'ye kadar ödeme imkânı getiriyoruz. Şahsi sorumluluk ve SPK eliyle cebri tahsilat imkânı getiriyoruz, fahiş kazançların gönüllü iadesi imkânı getiriyoruz.
Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkânı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamı henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar, herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir.
"SUÇ İŞLEYENLER BU SÜREÇTEN YARARLANDIRILMAYACAK"
Piyasa dolandırıcılığı ve suistimal yapanlar sürecin dışında tutuluyor. Suç işleyenler bu süreçten asla yararlandırılmayacak.
Gelecek hafta kanun teklifimiz öncelikli olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılacak, sonrasında TBMM Genel Kurulunda görüşülerek süreç tamamlanacak.
TCK'nin 220, 157 ve 159. maddeleri kapsamında yargı görevini yapıyor. Soruşturma etkin ve caydırıcı şekilde sürüyor ama DDK da süreçle ilgili ciddi bir soruşturma yürütüyor. Raporla sorumlular ortaya konacak.
"KİMSE YANINA KAR KALACAĞINI DÜŞÜNMESİN"
Olaylara kim karışmışsa, kim olduğunun önemi yok, suç işlemiş olanlar için gereği sonuna kadar yapılacaktır. Kim ne yapmışsa asla yanına kar kalmayacaktır, herkes bundan emin olsun.
ÖZLALE'YE TEPKİ
Yeni Partili Ümit Özlale bakanlarımıza iftira attı. Özlale iftirayı kabul ediyor ama özür dilemiyor."