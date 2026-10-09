AK Partili Hüseyin Yayman A Haber'de anlattı! Fon manipülasyonunda "FETÖ taktiği" benzetmesi: Hedef Başkan Erdoğan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında ekonomi ve fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Borsa ve diğer alanlardaki manipülasyonların hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu savunan Yayman, yaşananların FETÖ taktiklerini hatırlattığını söyledi. Bazı isimlerin gazetecilik yerine aktivist gibi hareket ettiğini belirten Yayman, Türkiye’nin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomik manipülasyonlar, fon soruşturması ve muhalefetin tutumuna ilişkin açıklamalar yapan Yayman, yaşananların geçmişteki FETÖ taktiklerini hatırlattığını belirtti.Hüseyin Yayman'dan ekonomi ve fon soruşturması mesajı
"BU BİR FETÖ TAKTİĞİ"
Programın başında ekonomik meselelerin borsa ve diğer alanlarda yapılan manipülasyonlarla ele alındığını belirten Hüseyin Yayman, "Hükümet hatta daha da ötesinde en nihayetinde hedef, Başkan Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Bu durumun bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrarladı: Bu bir FETÖ taktiği" sözleriyle aktardı. Muhalefetin tutumunu eleştiren Yayman, "İftira atın, ondan sonrasını zaten boşverin. Yani 100 kişi duysun, onlardan 10 kişi bile inansa ki, o inanacak bir kitle de var zaten, bize yeter mantığıyla gidiyorlar" dedi.
"SEÇİM ÖNCESİ SÜRECİ MANİPÜLE ETMEK İSTEYEN BİR ANLAYIŞ VAR"
Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gibi isimler üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yayman, "Biz Türkiye'de 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu kumpasları ve FETÖ'cü taktikleri gördük. Aynı taktiklerin bugün yeni yapılar ve mecralar üzerinden kullanıldığı çok açıktır.
Kendisine gazeteci diyen bazı insanların gazeteci değil, birer aktivist ve eylemci gibi hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Gazeteciliğin temel ilkesi olan 5N1K kurallarını hiçe sayan, yalan, algı operasyonları ve dezenformasyon üzerinden seçim öncesi süreci manipüle etmek isteyen bir anlayış var." dedi.
Türkiye'nin iç ve dış politikada doğru adımlar attığını savunan Yayman, "Biz tarihin doğru tarafındayız" ifadelerini kullandı. Bu duruşun sadece ekonomiyle sınırlı kalmadığını belirten Yayman, "Türkiye'deki fon meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Türkiye'de ekonomi konusunda da tarihin doğru tarafındayız. Dış politikada da tarihin doğru tarafındayız. Millete hizmet meselesinde de tarihin doğru tarafındayız" sözleriyle aktardı.
"AK PARTİ'NİN SİCİLİ AKTIR"
AK Parti'nin milletin sığındığı bir liman olduğunu belirten Yayman, "Dolayısıyla bu mesafede AK Parti'nin ismi gibi sicili aktır" dedi. Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuna dikkat çeken Yayman, "Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. AK Parti Türkiye'nin varoşlarında, Türkiye'nin kenar mahallelerinde doğru yaşamak isteyen ve bunun için mücadele eden siyaseti bir hak arama mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi olarak gören kimsesizlerin, sessiz çoğunluğun sesi olarak kurulmuş bir partidir" ifadelerini kullandı.
Türk milletinin AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a olan güveninin tam olduğunu dile getiren Yayman, "Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir" dedi. Hükümetin yanlış yapanların yanında olmadığını vurgulayan Yayman, "Yanlış yapanın yanında olmayız. Hataya düşenin yanında olmayız" sözleriyle aktardı.
"TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKACAK"
Türkiye'nin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını belirten Yayman, "Türkiye bu meseleden yine daha güçlenerek çıkacak. Ekonomimizdeki aksaklıklar, kurumlardaki aksaklıklar düzeltilerek güçlenerek çıkacak" ifadelerini kullandı. Başkanlık sistemine ve liderliğe olan güveni yineleyen Yayman, "Türkiye temizlenerek yeniden bir rota belirleyecek ve bu noktada ilerleyecek" dedi.