AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında ekonomi ve fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları değerlendirdi. (Foto: A Haber)

"BU BİR FETÖ TAKTİĞİ"

Programın başında ekonomik meselelerin borsa ve diğer alanlarda yapılan manipülasyonlarla ele alındığını belirten Hüseyin Yayman, "Hükümet hatta daha da ötesinde en nihayetinde hedef, Başkan Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Bu durumun bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrarladı: Bu bir FETÖ taktiği" sözleriyle aktardı. Muhalefetin tutumunu eleştiren Yayman, "İftira atın, ondan sonrasını zaten boşverin. Yani 100 kişi duysun, onlardan 10 kişi bile inansa ki, o inanacak bir kitle de var zaten, bize yeter mantığıyla gidiyorlar" dedi.