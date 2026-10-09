Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için iki farklı transfer planı hazırladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki diğer hedefi ise Lorient forması giyen Arthur Avom.

Buna göre yönetim, Fransız ekibinin uygun bir bonservis bedelini kabul etmesi halinde Avom'u ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor.

Anlaşma sağlanamaması durumunda ise sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek oyuncunun yaz transfer döneminde bedelsiz olarak transfer edilmesi seçeneği değerlendiriliyor.