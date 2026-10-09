Fenerbahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 3 imza 2 ayrılık
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Sarı-lacivertliler, orta saha için Yasin Ayari ve Arthur Avom'u gündemine alırken Archie Brown'ın sözleşmesini yenilemeyi hedefliyor. Jayden Oosterwolde ve Amara Diouf için ise ayrılık ihtimalleri masada bulunuyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan yeni transferlere odaklanırken diğer yandan mevcut oyuncularının geleceğini şekillendiriyor.
Yönetimin planlamasında Yasin Ayari, Arthur Avom, Archie Brown, Jayden Oosterwolde ve Amara Diouf olmak üzere 5 futbolcu yer alıyor.
ORTA SAHAYA İKİ ADAY: AYARI VE AVOM
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemindeki isimlerden biri Brighton forması giyen Yasin Ayari.
İsveçli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürdüğü ancak yeni bir maceraya da sıcak baktığı öne sürüldü.
Ayari konusunda eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da devreye girdiği iddia edildi.
Brighton'da birlikte forma giydiği takım arkadaşına Fenerbahçe'yi öneren Ferdi'nin, sarı-lacivertli kulüpte mutlu olacağını söylediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki diğer hedefi ise Lorient forması giyen Arthur Avom.
Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için iki farklı transfer planı hazırladığı belirtildi.
Buna göre yönetim, Fransız ekibinin uygun bir bonservis bedelini kabul etmesi halinde Avom'u ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor.
Anlaşma sağlanamaması durumunda ise sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek oyuncunun yaz transfer döneminde bedelsiz olarak transfer edilmesi seçeneği değerlendiriliyor.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan Avom, geçtiğimiz sezon Lorient formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı.
Genç orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ARCHIE BROWN İÇİN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ
Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Archie Brown'ı takımda tutmak için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerin, İngiliz sol bekin sözleşmesinde bulunan 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini artırmak istediği öğrenildi.
Yönetimin, 24 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro karşılığında kadroya katılan Brown, 2026-27 sezonunda çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.
İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
OOSTERWOLDE'YE ROMA KANCASI
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan futbolculardan Jayden Oosterwolde için Roma yeniden devreye girebilir.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, yaz transfer döneminde sağlık kontrollerinde ortaya çıkan şüpheler nedeniyle transferini tamamlayamadığı Hollandalı savunmacıyı takip etmeyi sürdürüyor.
Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, 25 yaşındaki futbolcunun sakatlık sonrası iyileşme sürecini yakından izlediği aktarıldı.
Eylül ayının başında operasyon geçiren ve yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Oosterwolde'nin tamamen hazır hale gelmesi durumunda Roma'nın ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
AMARA DIOUF İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Fenerbahçe'de geleceği şekillendirilen bir diğer futbolcu ise Amara Diouf.
Sarı-lacivertlilerle profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Senegalli oyuncunun, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmamıştı.
Tedavi sürecini tamamlayan ve saha çalışmalarına başlayan genç futbolcunun düzenli forma giymesi için kiralık gönderilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, Diouf'un gelişimini sürdürebilmesi amacıyla ara transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle görüşmeler yapabileceği belirtildi.
Genç futbolcunun ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.