'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi
Fon soruşturması üzerinden bazı bakan ve siyasetçiler hakkında asılsız ithamları yayan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Şaban Sevinç ve Sözcü muhabiri Mustafa Balcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ağırel de ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sevinç'in emniyetteki ifadesinde, "Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım" dediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında yeni bir süreç başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla üç gazeteci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
SEVİNÇ VE BALCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aynı soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan iki gazeteci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
AĞIREL İFADE VERME ÜZERE ADLİYEYE GELDİ
Murat Ağırel de ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
ŞABAN SEVİNÇ'İN EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Fon soruşturmasıyla ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan gazeteci Şaban Sevinç'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Sevinç, fon dosyasına ilişkin haber ve yorumlarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığını savundu.
Soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından haberler yaptığını ve YouTube yayınları hazırladığını anlatan Sevinç, 455 bin vatandaşın mağdur olduğuna ilişkin açıklanan resmi rakamlar ve üst düzey siyasetçiler hakkındaki iddialar nedeniyle konunun gündemde olduğunu ifade etti.
Sevinç, ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Fon skandalı patladıktan sonra tüm Türkiye haklı olarak bu konuda bir tartışmaya girdi. Üst düzey siyasetçilerin de bu fon olayında olduğu ve 455 bin vatandaşın mağdur olduğunun açıklanan resmi rakamlarla ortaya çıkması nedeniyle ben de bütün gazeteciler gibi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber amaçlı olarak ve kimseyi suçlamamaya dikkat ve özen göstererek bu konuda haber ve değerlendirmeler yaptım. YouTube videoları çektim"
ÖMER ÇELİK HAKKINDAKİ İDDİALARA DEĞİNDİ
Yayınlarında bazı bakanlar hakkındaki iddialara da yer verdiğini belirten Sevinç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın iddiaları reddeden açıklamalarını paylaştığını ve bu açıklamaları inandırıcı bulduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik hakkındaki iddialara da değinen Sevinç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili bir iddiayı basın toplantısında gündeme getirdiğini belirtti.
Sevinç, ifadesinde şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sayın Ömer Çelik kendisi hakkında bu iddianın 5-6 gündür haber yapılıp kamuoyunda konuşulmasına rağmen diğer iki bakan gibi bir açıklama yapıp iddiaları reddetmedi. Bu tür durumlarda gazeteciler kamu yararı ve halkı bilgilendirmek amacıyla haber yapmaya devam eder. Ben bu Ömer Çelik ile ilgili tüm tartışmaları hem YouTube'daki videolarımda hem de X hesabımda her zaman iddia olarak özellikle belirttim"
"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"
Fon soruşturmasının devlet yetkilileri, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirten Sevinç, haberlerinde herhangi bir kişi ya da kurumu suçlama amacı taşımadığını savundu.
Sevinç, ifadesinde, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Paylaşımlarının toplumda korku, panik ve endişe oluşturmadığını ileri süren Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığım haberin toplumda korku, panik ve endişe oluşturucu bir niteliği yoktur. Bilakis bütün toplumun gündeminde ve tartıştığı, devletin en üst makamlarının da sık sık açıklama yaptığı bu konuda yapılan haberler topluma bilgi verici ve sakinleştirici nitelik taşımaktadır"
Sevinç, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
BAŞSAVCILIK DEZENFORMASYON UYARISI YAPMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında sosyal medya platformları ve dijital mecralarda yayılan iddialara ilişkin daha önce bir açıklama yapmıştı.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.
Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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