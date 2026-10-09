İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz , Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında yeni bir süreç başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla üç gazeteci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

"Fon skandalı patladıktan sonra tüm Türkiye haklı olarak bu konuda bir tartışmaya girdi. Üst düzey siyasetçilerin de bu fon olayında olduğu ve 455 bin vatandaşın mağdur olduğunun açıklanan resmi rakamlarla ortaya çıkması nedeniyle ben de bütün gazeteciler gibi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber amaçlı olarak ve kimseyi suçlamamaya dikkat ve özen göstererek bu konuda haber ve değerlendirmeler yaptım. YouTube videoları çektim"

Soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından haberler yaptığını ve YouTube yayınları hazırladığını anlatan Sevinç, 455 bin vatandaşın mağdur olduğuna ilişkin açıklanan resmi rakamlar ve üst düzey siyasetçiler hakkındaki iddialar nedeniyle konunun gündemde olduğunu ifade etti.

Fon soruşturmasıyla ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan gazeteci Şaban Sevinç'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Sevinç, fon dosyasına ilişkin haber ve yorumlarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığını savundu.

Şaban Sevinç (Fotoğraf: Sosyal medya)

ÖMER ÇELİK HAKKINDAKİ İDDİALARA DEĞİNDİ

Yayınlarında bazı bakanlar hakkındaki iddialara da yer verdiğini belirten Sevinç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın iddiaları reddeden açıklamalarını paylaştığını ve bu açıklamaları inandırıcı bulduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik hakkındaki iddialara da değinen Sevinç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili bir iddiayı basın toplantısında gündeme getirdiğini belirtti.

Sevinç, ifadesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ömer Çelik kendisi hakkında bu iddianın 5-6 gündür haber yapılıp kamuoyunda konuşulmasına rağmen diğer iki bakan gibi bir açıklama yapıp iddiaları reddetmedi. Bu tür durumlarda gazeteciler kamu yararı ve halkı bilgilendirmek amacıyla haber yapmaya devam eder. Ben bu Ömer Çelik ile ilgili tüm tartışmaları hem YouTube'daki videolarımda hem de X hesabımda her zaman iddia olarak özellikle belirttim"

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Fon soruşturmasının devlet yetkilileri, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirten Sevinç, haberlerinde herhangi bir kişi ya da kurumu suçlama amacı taşımadığını savundu.

Sevinç, ifadesinde, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.