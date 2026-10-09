CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'ın hızlı tren sürüşünde dikkat çeken diyalog! Marta Kos'a: “Biz buradayken korkmayın”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın açılış töreninin ardından vatman koltuğuna geçerek Babaeski’den Lüleburgaz’a test sürüşü gerçekleştirdi. Yolculuk sırasında Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da Erdoğan’a eşlik etti. Erdoğan’ın Kos’a yönelik “Biz buradayken korkmayın” sözleri ise test sürüşünde renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'ın hızlı tren sürüşünde dikkat çeken diyalog! Marta Kos'a: “Biz buradayken korkmayın”

Türkiye'nin demir yolu ulaşımında önemli projeleri arasında yer alan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirilen ilk seferde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış töreni ardından vatman koltuğuna geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tören sonrası trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi. (Foto: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tören sonrası trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi. (Foto: AA)

Treni bir süre kullanan Başkan Erdoğan'a bu sırada Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da eşlik etti. Yolculuk sırasında yaşanan diyaloglar programa renk katarken, Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, açılışın ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, açılışın ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı. (Foto: AA)

"BİZ BURADAYKEN KORKMAYIN"

Test sürüşü sırasında AB Komiseri Marta Kos ile konuşan Başkan Erdoğan, "Biz buradayken korkmayın" ifadelerini kullandı.

Video Oynatma İkonu Erdoğan’dan hızlı tren hattında test sürüşü

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yaşanan renkli anlar, hızlı tren hattındaki ilk seferin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattını hizmete açtı: Ekonomiye büyük katkı sağlayacakBaşkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattını hizmete açtı: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Seçil Erzan'dan Fatih Terim ve Arda Turan'ın da adının geçtiği davada dikkat çeken sözler: Kurban olmaya devam mı edeceğim?
SONRAKİ HABER

Seçil Erzan tahliyesini istedi!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler