Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tören sonrası trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi. (Foto: AA)

Treni bir süre kullanan Başkan Erdoğan'a bu sırada Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da eşlik etti. Yolculuk sırasında yaşanan diyaloglar programa renk katarken, Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti.