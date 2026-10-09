Başkan Erdoğan'ın hızlı tren sürüşünde dikkat çeken diyalog! Marta Kos'a: “Biz buradayken korkmayın”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın açılış töreninin ardından vatman koltuğuna geçerek Babaeski’den Lüleburgaz’a test sürüşü gerçekleştirdi. Yolculuk sırasında Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da Erdoğan’a eşlik etti. Erdoğan’ın Kos’a yönelik “Biz buradayken korkmayın” sözleri ise test sürüşünde renkli anların yaşanmasına neden oldu.
Türkiye'nin demir yolu ulaşımında önemli projeleri arasında yer alan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirilen ilk seferde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
Başkan Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış töreni ardından vatman koltuğuna geçti.
Treni bir süre kullanan Başkan Erdoğan'a bu sırada Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da eşlik etti. Yolculuk sırasında yaşanan diyaloglar programa renk katarken, Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti.
"BİZ BURADAYKEN KORKMAYIN"
Test sürüşü sırasında AB Komiseri Marta Kos ile konuşan Başkan Erdoğan, "Biz buradayken korkmayın" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yaşanan renkli anlar, hızlı tren hattındaki ilk seferin öne çıkan detayları arasında yer aldı.