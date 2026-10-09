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Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!

Altın fiyatları 9 Ekim 2026 Cuma günü serbest piyasada yükselişini sürdürdü. Gram altın 6 bin 640 liraya yaklaşırken çeyrek altın 10 bin 857 liraya, yarım altın 21 bin 704 liraya çıktı. Cüneyt Paksoy, tahvil faizi ve dolar endeksinin baskısına rağmen düşmeyen altının yalnızca getiri amacıyla değil, portföylerde defansif olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!

Altın piyasasında 9 Ekim Cuma günü hareketli saatler yaşanırken, serbest piyasada gram altın 6 bin 640 lira sınırına kadar dayandı, ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 184 dolar seviyelerinde dengelendi.

Cüneyt Paksoy, FED kararı sonrası altının yukarı yönlü ivmelenebileceğini söyledi. | Görseller Depo Photos'tan alınmıştır.Cüneyt Paksoy, FED kararı sonrası altının yukarı yönlü ivmelenebileceğini söyledi. | Görseller Depo Photos'tan alınmıştır.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 6 milyon 595 bin liraya yükselirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği çeyrek altın 10 bin 857 lirayı, yarım altın ise 21 bin 704 lirayı gördü.

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-2

SERBEST PİYASADA İBRE YUKARI DÖNDÜ

Haftanın son işlem gününde serbest piyasada altın türlerinin tamamında genele yayılan bir yükseliş grafiği öne çıktı. Gün içinde güncellenen verilere göre çeyrekten cumhuriyete, bilezikten gremse altına kadar serbest piyasadaki son alış ve satış rakamları şu şekilde kaydedildi:

Altın Türü
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük Değişim (%)
Gram Altın
6.639,94
6.640,96
%1,45
Çeyrek Altın
10.623,90
10.857,96
%1,45
Yarım Altın
21.170,14
21.704,22
%1,39
Tam Altın
43.206,00
43.719,00
%0,32
Cumhuriyet Altını
42.495,62
43.299,03
%1,45
Ata Altın
43.621,49
44.721,47
%1,07
Ziynet Altını
42.470,89
43.272,80
%1,39
Has Altın
6.603,71
6.604,57
%1,40
22 Ayar Bilezik (Gram)
6.046,80
6.286,90
%0,32
14 Ayar Bilezik (Gram)
3.632,34
4.861,15
%0,29
Gremse Altın
107.217,00
108.877,00
%0,32

Çeyrek altın 10 bin 857 lirayı, yarım altın 21 bin 704 lirayı gördü.Çeyrek altın 10 bin 857 lirayı, yarım altın 21 bin 704 lirayı gördü.

KÜRESEL GÖSTERGELERDE ONS VE KİLOGRAM FİYATLARI

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre, uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 184 dolardan işlem görürken Borsa İstanbul cephesinde de primli seyir korundu. Küresel ölçekte ons kontratları ve Borsa İstanbul'daki standart altın işlemlerine ilişkin fiyatlamalar tabloda yer aldı:

Gösterge / Piyasalar
Alış
Satış
Değişim (%)
Ons Altın (Dolar)
$4.184,47
$4.185,07
%1,29
Ons Altın (TL)
205.965,00 TL
206.002,00 TL
%1,11
BIST Standart Altın (Kg)
-
6.595.000,00 TL
%1,10

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-4

GÜVENLİ LİMAN ALGISI VE MERKEZ BANKALARININ HAMLESİ

Piyasalardaki yön arayışını değerlendiren piyasa uzmanı Cüneyt Paksoy, A Para canlı yayınında yaptığı açıklamalarda altındaki direncin altını çizdi. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yarattığı baskıya rağmen altının geri çekilmediğini belirten Paksoy, sürecin sadece klasik ezberlerle okunamayacağını vurguladı.

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-5

"Valla düşmüyor, ben o tarafına bakıyorum. Bunu niye söylüyorum? Korelasyonsa tahvil faizi yüksek, dolar endeksi yüksek ya da yükselme potansiyeli içindeyken altın aşağı gelir; korelasyon bu normal şartlarda, rutinde. Ezber bozan bazı dönemler vardı; pandemi gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemi gibi yakın vadede. Orada eş zamanlı dolar endeksi de yükseldi, ons altın da yükseldi çünkü riskler çok büyüktü... Fiziksel talep ayrı, altının ons altın kontratı üzerinden fiyatlanması ayrı. Hazır bu fiyat seviyelerinde bulunmuşken örneğin Çin alımlarını artırıyor. Yani birçok merkez bankası rezervlerinde artık çeşitlilik olarak altını da masaya getirmiş durumda, çok net. Önümüzdeki dönem sorgular var çünkü, tahvil piyasası sorgusu var. Kurlar üzerinden yaşanacak bir süreç var uzun vadede. Bütün bunlara karşı altın önemli bir korunak aracı; sadece jeopolitik risk olarak okumak eksik kalır altının güvenli liman sürecini."

Paksoy, altının sadece getiri değil, portföylerde defansif araç olarak kullanılmasını önerdi.Paksoy, altının sadece getiri değil, portföylerde defansif araç olarak kullanılmasını önerdi.

ONS GRAFİĞİNDE KRİTİK EŞİKLER VE FED BEKLENTİSİ

Teknik analiz tarafında kritik destek ve direnç noktalarını sıralayan Paksoy, altının yukarı yönlü atağının ivme kazanabilmesi için takip edilmesi gereken seviyeleri ve küresel dinamikleri tek tek paylaştı.

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-5

"Aşağıda 2400-2380 bandı kırılmadıkça, önemli trend desteği orası, ve 2430'lara yakın oldukça zaten gücünü koruyan bir altın. Ha ne zaman yükselir? İşte FED toplantısı orada da önemli olacak bence. Bir yandan petrol fiyatlarını takip ediyor olacağız, bir yandan ABD ara seçimlerine dair haber akışı, jeopolitik riskler vesaire, tahvil faizleri... Ama neticede bütün bunların pivot noktası FED kararları, diğer haber akışları dışında. Orada bir faiz artırımı gelmezse altının yukarı yönlü hareketi biraz ivmelenebilir. 2435 üzerine geçip 2450'ye ulaşan altın ilk sinyaldir ons altın grafiklerinde. 2445-2450 üzerinde kalıcılık ise çok güçlü sinyaldir yukarı hareket adına ve daha önceki tepkide gördüğümüz 2470-2480'lere doğru, hatta 2500'lere doğru bir hareket anlamına gelir."
Video Oynatma İkonu Altında yükseliş için bu fiyatlara işaret etti

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-6

ALTINI SADECE GETİRİ DEĞİL, DEFANSİF OLARAK KULLANMAK LAZIM

Yüksek seviyelerden alım yapan yerli yatırımcıların maliyet baskısına da değinen Paksoy, altının portföy dengeleyici gücünün unutulmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu:

"Çok sert aşağı hareketler için çok sert yukarı yönlü bir tahvil faizi, çok sert yukarı yönlü bir dolar endeksi lazım. Ama önce düşer, sonra riskleri fiyatlamaya devam eder; bunu da unutmayalım. Onun için portföylerde sadece getiri amaçlı değil, defansif olarak da kullanmak lazım. Son dönem getirisi üzerinden konuşuldu çünkü alışılmıştı gram altın vesaire, ons altın ve gram altın üzerinden belli bir kar potansiyeli... Yatırımcımızın maalesef sıkıntısı orada çünkü yukarıdan maliyetlenen bir yatırımcı grubumuz da var. Onların maliyetine ulaşması ve daha yukarıdan bir altın fiyatlamasını beklemek bu işin belki bir tarafı ama diğer tarafında da oluşabilecek risklere karşı sizi koruyor altın. Borsa İstanbul olarak söylüyorum, bizim yatırımcımıza sesleniyorum; altın yine de bu seviyelerine rağmen yatırımcısını korumuş, bir denge getirmiş portföyünde yer veren yatırımcıya."

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-7

SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Altın fiyatlarındaki seyre doğrudan etki eden döviz kurlarında da haftanın kapanış gününde yukarı yönlü hafif kıpırdanmalar gözlendi. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşen alım-satım fiyatları tablodaki gibi netleşti:

Şehir
Döviz Cinsi
Perşembe Alış
Perşembe Satış
Cuma Alış
Cuma Satış
İstanbul
ABD Doları
49,2190
49,2200
49,3420
49,3430
İstanbul
Avro
55,2670
55,2680
55,2480
55,2490
İstanbul
İngiliz Sterlini
65,2170
65,2270
65,2800
65,2900
İstanbul
İsviçre Frangı
59,2220
59,2320
59,3620
59,3720
Ankara
ABD Doları
49,3120
49,3920
49,3120
49,3920
Ankara
Avro
55,2080
55,2880
55,2080
55,2880
Ankara
İngiliz Sterlini
65,2200
65,4300
65,2200
65,4300

Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!-8


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