Güçlü dolar baskısına rağmen altın düşmedi: Cüneyt Paksoy yukarı yönlü hareket için şartı açıkladı!
Altın fiyatları 9 Ekim 2026 Cuma günü serbest piyasada yükselişini sürdürdü. Gram altın 6 bin 640 liraya yaklaşırken çeyrek altın 10 bin 857 liraya, yarım altın 21 bin 704 liraya çıktı. Cüneyt Paksoy, tahvil faizi ve dolar endeksinin baskısına rağmen düşmeyen altının yalnızca getiri amacıyla değil, portföylerde defansif olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Altın piyasasında 9 Ekim Cuma günü hareketli saatler yaşanırken, serbest piyasada gram altın 6 bin 640 lira sınırına kadar dayandı, ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 184 dolar seviyelerinde dengelendi.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 6 milyon 595 bin liraya yükselirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği çeyrek altın 10 bin 857 lirayı, yarım altın ise 21 bin 704 lirayı gördü.
SERBEST PİYASADA İBRE YUKARI DÖNDÜ
Haftanın son işlem gününde serbest piyasada altın türlerinin tamamında genele yayılan bir yükseliş grafiği öne çıktı. Gün içinde güncellenen verilere göre çeyrekten cumhuriyete, bilezikten gremse altına kadar serbest piyasadaki son alış ve satış rakamları şu şekilde kaydedildi:
KÜRESEL GÖSTERGELERDE ONS VE KİLOGRAM FİYATLARI
Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre, uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 184 dolardan işlem görürken Borsa İstanbul cephesinde de primli seyir korundu. Küresel ölçekte ons kontratları ve Borsa İstanbul'daki standart altın işlemlerine ilişkin fiyatlamalar tabloda yer aldı:
GÜVENLİ LİMAN ALGISI VE MERKEZ BANKALARININ HAMLESİ
Piyasalardaki yön arayışını değerlendiren piyasa uzmanı Cüneyt Paksoy, A Para canlı yayınında yaptığı açıklamalarda altındaki direncin altını çizdi. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yarattığı baskıya rağmen altının geri çekilmediğini belirten Paksoy, sürecin sadece klasik ezberlerle okunamayacağını vurguladı.
"Valla düşmüyor, ben o tarafına bakıyorum. Bunu niye söylüyorum? Korelasyonsa tahvil faizi yüksek, dolar endeksi yüksek ya da yükselme potansiyeli içindeyken altın aşağı gelir; korelasyon bu normal şartlarda, rutinde. Ezber bozan bazı dönemler vardı; pandemi gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemi gibi yakın vadede. Orada eş zamanlı dolar endeksi de yükseldi, ons altın da yükseldi çünkü riskler çok büyüktü... Fiziksel talep ayrı, altının ons altın kontratı üzerinden fiyatlanması ayrı. Hazır bu fiyat seviyelerinde bulunmuşken örneğin Çin alımlarını artırıyor. Yani birçok merkez bankası rezervlerinde artık çeşitlilik olarak altını da masaya getirmiş durumda, çok net. Önümüzdeki dönem sorgular var çünkü, tahvil piyasası sorgusu var. Kurlar üzerinden yaşanacak bir süreç var uzun vadede. Bütün bunlara karşı altın önemli bir korunak aracı; sadece jeopolitik risk olarak okumak eksik kalır altının güvenli liman sürecini."
ONS GRAFİĞİNDE KRİTİK EŞİKLER VE FED BEKLENTİSİ
Teknik analiz tarafında kritik destek ve direnç noktalarını sıralayan Paksoy, altının yukarı yönlü atağının ivme kazanabilmesi için takip edilmesi gereken seviyeleri ve küresel dinamikleri tek tek paylaştı.
"Aşağıda 2400-2380 bandı kırılmadıkça, önemli trend desteği orası, ve 2430'lara yakın oldukça zaten gücünü koruyan bir altın. Ha ne zaman yükselir? İşte FED toplantısı orada da önemli olacak bence. Bir yandan petrol fiyatlarını takip ediyor olacağız, bir yandan ABD ara seçimlerine dair haber akışı, jeopolitik riskler vesaire, tahvil faizleri... Ama neticede bütün bunların pivot noktası FED kararları, diğer haber akışları dışında. Orada bir faiz artırımı gelmezse altının yukarı yönlü hareketi biraz ivmelenebilir. 2435 üzerine geçip 2450'ye ulaşan altın ilk sinyaldir ons altın grafiklerinde. 2445-2450 üzerinde kalıcılık ise çok güçlü sinyaldir yukarı hareket adına ve daha önceki tepkide gördüğümüz 2470-2480'lere doğru, hatta 2500'lere doğru bir hareket anlamına gelir."Altında yükseliş için bu fiyatlara işaret etti
ALTINI SADECE GETİRİ DEĞİL, DEFANSİF OLARAK KULLANMAK LAZIM
Yüksek seviyelerden alım yapan yerli yatırımcıların maliyet baskısına da değinen Paksoy, altının portföy dengeleyici gücünün unutulmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu:
"Çok sert aşağı hareketler için çok sert yukarı yönlü bir tahvil faizi, çok sert yukarı yönlü bir dolar endeksi lazım. Ama önce düşer, sonra riskleri fiyatlamaya devam eder; bunu da unutmayalım. Onun için portföylerde sadece getiri amaçlı değil, defansif olarak da kullanmak lazım. Son dönem getirisi üzerinden konuşuldu çünkü alışılmıştı gram altın vesaire, ons altın ve gram altın üzerinden belli bir kar potansiyeli... Yatırımcımızın maalesef sıkıntısı orada çünkü yukarıdan maliyetlenen bir yatırımcı grubumuz da var. Onların maliyetine ulaşması ve daha yukarıdan bir altın fiyatlamasını beklemek bu işin belki bir tarafı ama diğer tarafında da oluşabilecek risklere karşı sizi koruyor altın. Borsa İstanbul olarak söylüyorum, bizim yatırımcımıza sesleniyorum; altın yine de bu seviyelerine rağmen yatırımcısını korumuş, bir denge getirmiş portföyünde yer veren yatırımcıya."
SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Altın fiyatlarındaki seyre doğrudan etki eden döviz kurlarında da haftanın kapanış gününde yukarı yönlü hafif kıpırdanmalar gözlendi. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşen alım-satım fiyatları tablodaki gibi netleşti:
CANLI ALTIN FİYATLARI