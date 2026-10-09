Altın piyasasında 9 Ekim Cuma günü hareketli saatler yaşanırken, serbest piyasada gram altın 6 bin 640 lira sınırına kadar dayandı, ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 184 dolar seviyelerinde dengelendi.

Cüneyt Paksoy, FED kararı sonrası altının yukarı yönlü ivmelenebileceğini söyledi. | Görseller Depo Photos'tan alınmıştır.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 6 milyon 595 bin liraya yükselirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği çeyrek altın 10 bin 857 lirayı, yarım altın ise 21 bin 704 lirayı gördü.