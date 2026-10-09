15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi. İncelemelerde, çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak farklı hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

Operasyondan görüntü. (Fotoğraf: Takvim)

MASAK RAPORU: 5,1 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, soruşturmaya konu şahıs ve tüzel kişiliklere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu finansal hareketlilik içerisinde yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu yönünde bulgular elde edildi.

1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL AKTARILDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, para transferlerinde kullanılan belirli işlem açıklamaları oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı.

Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma makamları, söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden belirgin biçimde ayrıştığını belirledi.

ŞİRKET GELİRLERİNİN YÜZDE 92'Sİ TEK KAYNAKTAN

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi.

Böylece şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.