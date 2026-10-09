Başkan Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattının açılış töreninde muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Yeni Parti'nin kurumsal düzeyde ve kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizi üzerinden başlattığı sistematik algı operasyonunda gerçekler kısa sürede gün yüzüne çıktı. Partinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik ağır bir iddiada bulunarak "Babası Hasan Özdemir'in fonda yüklü işlem yaptığı" iddiasını ortaya attı.

Ancak Özlale'nin bu siyasi hamlesi kısa sürede boşa çıktı. Yapılan incelemelerde Özlale'nin T.C. kimlik numaralarını karıştırdığı ve bahsettiği şahsın Bakan Göktaş'ın babası olmadığı belgelendi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: "İFTİRA ÜRETME MERKEZİ"

Gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada muhalefete ve fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmalara sert ifadelerle yüklendi.

Fon soruşturması üzerinden kirli bir operasyona yürütüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, "FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle doğrusunu araştırmadan bize saldırıyorlar." dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Biz icraatla yatıyoruz, hizmet üretiyoruz. Laf değil... Taş üstüne taş koyuyoruz. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Bizi eleştirenler 24 yıldır ne yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Gündemlerinde somut proje yok. yalan istersen bunlarda bol. Varsa yoksa yalan yolan... Siyasi parti değil sanki iftira üretme merkezi, dedikodu kazanı... Kendi pisliklerini bize bulaştırma derdindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle doğrusunu araştırmadan bize saldırıyorlar. Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete prim vermeyiz. Daha evvel söyledim yine söylüyorum. Kim milletin hakkına hukukuna emanetine el uzatırsa bizi bulur, devletin tüm kurumlarını karşısında bulur."

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