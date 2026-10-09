Galatasaray'ın Oulai için ilk olarak kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi. (Fotoğraf: AA) FIORENTINA'YA 30 MİLYON 61 EUROLUK ANLAŞMAYLA GİTTİ Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferini 19 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Fiorentina ile 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 euro bedelli anlaşma yapıldı.

Satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor. (Fotoğraf: AFP) FIRTINA'YA SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY Trabzonspor'un KAP açıklamasında, Oulai'nin Fiorentina'dan başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği maddesi de yer aldı. Trabzonspor ayrıca aynı gün yaptığı ayrı KAP bildiriminde Oulai ile 20 Ağustos 2025 başlangıç ve 30 Haziran 2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin kesin transfer nedeniyle karşılıklı feshedildiğini ve oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.