Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Satın alma opsiyonu da değerlendirilen formüller arasında yer alırken Fildişi Sahilli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da istediği forma sürelerini bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde İtalyan ekibiyle temas kurmayı planlıyor. İlk formül kiralama olurken satın alma opsiyonu da seçenekler arasında bulunuyor.
GALATASARAY OULAI'Yİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Trabzonspor forması giydiği dönemde de transfer listesinde bulunan Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren takip ettiği Fildişi Sahilli futbolcu için Trabzonspor ile de temas kurmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Oulai daha sonra Fiorentina'ya transfer oldu.
İLK PLAN KİRALAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği Oulai için ara transfer döneminde Fiorentina ile görüşme yapılacak.
Aslan'ın ilk planı 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak. Yönetimin görüşmelerde satın alma opsiyonunu da gündeme getirebileceği belirtildi.
FIORENTINA'YA 30 MİLYON 61 EUROLUK ANLAŞMAYLA GİTTİ
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferini 19 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Fiorentina ile 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 euro bedelli anlaşma yapıldı.
FIRTINA'YA SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY
Trabzonspor'un KAP açıklamasında, Oulai'nin Fiorentina'dan başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği maddesi de yer aldı.
Trabzonspor ayrıca aynı gün yaptığı ayrı KAP bildiriminde Oulai ile 20 Ağustos 2025 başlangıç ve 30 Haziran 2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin kesin transfer nedeniyle karşılıklı feshedildiğini ve oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.
FIORENTINA'NIN TALEBİ 26 MİLYON EURO
Fiorentina'nın Oulai için 26 milyon euro seviyesinde bonservis talep edebileceği iddia edildi. Galatasaray'ın ise ara transfer döneminde önceliğini kiralama formülüne vereceği belirtildi.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
Bastia'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra yıldızını parlatan Christ Inao Oulai önce Afrika Uluslar Kupası ardından da Dünya Kupası'nda forma giydi. Ülkesi adına önemli performanslar sergiledi ve adından söz ettirmeyi başardı.
Milli arada Fildişi Sahili'nin Gana ve Somali ile karşılaştığı Afrika Uluslar Kupası elemeleri karşılaşmalarında 83 dakika forma giydi. Hazırlık maçında da Kamerun'a karşı 45 dakika oynadı.