CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Satın alma opsiyonu da değerlendirilen formüller arasında yer alırken Fildişi Sahilli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana takip ettiği Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da istediği forma sürelerini bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde İtalyan ekibiyle temas kurmayı planlıyor. İlk formül kiralama olurken satın alma opsiyonu da seçenekler arasında bulunuyor.

Galatasaray'ın Christ Inao Oulai'yi yeniden transfer gündemine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: Getty Images)Galatasaray'ın Christ Inao Oulai'yi yeniden transfer gündemine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: Getty Images)

GALATASARAY OULAI'Yİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Trabzonspor forması giydiği dönemde de transfer listesinde bulunan Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren takip ettiği Fildişi Sahilli futbolcu için Trabzonspor ile de temas kurmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Oulai daha sonra Fiorentina'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar Oulai'yi Trabzonspor döneminden bu yana takip ediyor. (Fotoğraf: AFP)Sarı-kırmızılılar Oulai'yi Trabzonspor döneminden bu yana takip ediyor. (Fotoğraf: AFP)

İLK PLAN KİRALAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği Oulai için ara transfer döneminde Fiorentina ile görüşme yapılacak.

Aslan'ın ilk planı 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak. Yönetimin görüşmelerde satın alma opsiyonunu da gündeme getirebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Oulai için ilk olarak kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'ın Oulai için ilk olarak kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi. (Fotoğraf: AA)

FIORENTINA'YA 30 MİLYON 61 EUROLUK ANLAŞMAYLA GİTTİ

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferini 19 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre Fiorentina ile 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 euro bedelli anlaşma yapıldı.

Satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor. (Fotoğraf: AFP)Satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor. (Fotoğraf: AFP)

FIRTINA'YA SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Trabzonspor'un KAP açıklamasında, Oulai'nin Fiorentina'dan başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği maddesi de yer aldı.

Trabzonspor ayrıca aynı gün yaptığı ayrı KAP bildiriminde Oulai ile 20 Ağustos 2025 başlangıç ve 30 Haziran 2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin kesin transfer nedeniyle karşılıklı feshedildiğini ve oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

Oulai, 19 Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer oldu. (Fotoğraf: EPA)Oulai, 19 Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer oldu. (Fotoğraf: EPA)

FIORENTINA'NIN TALEBİ 26 MİLYON EURO

Fiorentina'nın Oulai için 26 milyon euro seviyesinde bonservis talep edebileceği iddia edildi. Galatasaray'ın ise ara transfer döneminde önceliğini kiralama formülüne vereceği belirtildi.

Trabzonspor, Oulai'nin sonraki satışından elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu alacak. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor, Oulai'nin sonraki satışından elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu alacak. (Fotoğraf: AA)
MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Bastia'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra yıldızını parlatan Christ Inao Oulai önce Afrika Uluslar Kupası ardından da Dünya Kupası'nda forma giydi. Ülkesi adına önemli performanslar sergiledi ve adından söz ettirmeyi başardı.

Milli arada Fildişi Sahili'nin Gana ve Somali ile karşılaştığı Afrika Uluslar Kupası elemeleri karşılaşmalarında 83 dakika forma giydi. Hazırlık maçında da Kamerun'a karşı 45 dakika oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir-8 Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir-9 Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Ezeli rakibin kasasına milyonlarca euro girebilir-10
Okan Buruk'tan sağ bek sürprizi! Kasımpaşa maçında forma o ismin
SONRAKİ HABER

Okan Buruk'tan sağ bek sürprizi!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler