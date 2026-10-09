'SİSTEM'in iki numarası: İmamoğlu'nun gizli kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da enselendi! TAKVİM günah galerisin açtı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerinden, Ekrem İmamoğlu’nun gizli para kasası Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim’de Yunanistan’da yakalandı. 180 milyar liralık vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu’nun, hafriyattan elde ettiği şaibeli gelirleri özel jetle Londra'ya kaçırdığı iddia edildi. Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için hukuki işlemler başlatıldı. Öte yandan Takvim.com.tr, SİSTEM'in iki numarası konumundaki Murat Gülibrahimoğlu'nun günah galerisini açtı. Fatih Keleş'le villada uyuşturucu, jetlerde eskort partileri ile kumara giden İBB paraları dosyaya girdi. Gülibrahimoğlu'na SİSTEM'e girmesi için referans olan isim için Müsavat Dervişoğlu iddiası ortaya atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı.
Ertan Yıldız ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun Londra'da birkaç yüz milyon dolar parasının olduğunu ve bu paraların yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söylemişti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI: TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR
Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak iade talebinde bulunulmasına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi.
Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4'üncü maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.
180 MİLYAR LİRALIK VURGUNA İMZA ATMIŞTI
İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtilen Gülibrahimoğlu'nun, kaçak döküm faaliyetleri üzerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kazanç sağladığı iddialara konu oldu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da ifadesinde, elde edilen paraların büyük bölümünün Londra'ya aktarıldığını ileri sürdü. Yıldız, yurt dışına çıkarılan paranın yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu duyduğunu da ifade etti.
ÖZEL JETLE YURT DIŞINA PARA TAŞIDIĞI İDDİASI
İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da ifadesinde Gülibrahimoğlu'nu, İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve yediemini olarak nitelendirdi.
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la da yurt dışına çıktığını anlattı. Gülibrahimoğlu'na bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurt dışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etti.
Yurt dışına götürüldüğünü öne sürdüğü paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirler olduğunu düşündüğünü belirten Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun mart ayında özel jetiyle yurt dışına kaçtığını savundu.
"Murat, paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm."
CHP KURULTAYINA GİDEN PARALAR
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği CHP kurultayında da etkin rol oynadığını öne sürdü.
Soruşturma dosyasındaki bu iddialar ve Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasıyla birlikte, Türkiye'ye iade sürecinin nasıl ilerleyeceği ve firari ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
"EKO"SİSTEMİN NARKO-FUHUŞ-KUMAR AĞI
Öte yandan Murat Gülibrahimoğlu, Beykoz'daki villalarda yaptığı narko-fuhuş partileri ile biliniyor.
"Murat Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel ilişki yaşadım" diyen Rabia Karaca itirafçı olmuş, Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in uyuşturucu ve eskort partilerini ifşa etmişti.
Murat Gülibrahimoğlu'nun Keleş'e sürekli kadın göndererek hafriyat işlerini aldığını anlatan Karaca, ikilinin ramazan ayında esrar içtiğini söylemişti.
Karaca, uyuşturucuyu Murat Gülibrahimoğlu'nun temin ettiğini dile getirmişti.
Yurt dışındaki kumar masalarında kaybedilen İBB paraları ve İmamoğlu'nun jetinin arka odasındaki organize seks trafiği dosyaya girmişti.
"EKO"SİSTEMİN İPİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA MI UZANIYOR?
Hafriyat vurgununun baş aktörlerinden olan İbrahim Gülibrahimoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gülibrahimoğlu'nun kariyerindeki kırılma noktası, 2021 yılında Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yaptığı kritik görüşme oldu. Etkin pişmanlık ifadeleri ve tanık anlatımlarında, bu görüşmeninİYİ Partili ismi Müsavat Dervişoğlu ile yapıldığı belirtiliyor.