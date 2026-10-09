Ertan Yıldız ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun Londra'da birkaç yüz milyon dolar parasının olduğunu ve bu paraların yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söylemişti.

Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve Ekrem İmamoğlu 'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu , 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunan'da enselendi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI: TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR



Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak iade talebinde bulunulmasına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi.

Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4'üncü maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.

180 MİLYAR LİRALIK VURGUNA İMZA ATMIŞTI



İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtilen Gülibrahimoğlu'nun, kaçak döküm faaliyetleri üzerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kazanç sağladığı iddialara konu oldu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da ifadesinde, elde edilen paraların büyük bölümünün Londra'ya aktarıldığını ileri sürdü. Yıldız, yurt dışına çıkarılan paranın yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu duyduğunu da ifade etti.