Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig 7. hafta maçı CANLI TAKİP
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 38 maçlık iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek isterken konuk ekip ligdeki namağlup unvanını korumak için mücadele edecek. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu cezaları nedeniyle karşılaşmada görev alamıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
CANLI TAKİP
Galatasary - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Sara, Torreira, Leao, Batrakov, Yunus, Deniz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.
Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA OKAN BURUK VE UGOCHUKWU YOK
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu'nun cezaları bulunuyor.
Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası verilen Okan Buruk, mücadelede kulübede yer alamayacak.
Aynı karşılaşmada ciddi faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Ugochukwu da Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan hafta içindeki antrenmanların bir bölümüne katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo'nun oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
GALATASARAY 38 MAÇTIR SAHASINDA KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 38 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, ardından çıktığı 38 lig maçında 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
KASIMPAŞA LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Lacivert-beyazlı ekip, Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile berabere kalırken Çorum FK ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etti. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 7 gol atıp 5 gol yedi.
GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 45. KEZ KARŞILAŞACAK
İki İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde 45. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 44 karşılaşmada Galatasaray 27, Kasımpaşa ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 9 maçta eşitliği bozamadı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray 90, Kasımpaşa ise 49 gol kaydetti.
Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana oynanan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
RAMS Park'ta iki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmanın 11'ini Galatasaray, 3'ünü Kasımpaşa kazandı. Bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 31, lacivert-beyazlılar ise 20 gol attı.
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