Türkiye bu sonuçlarla EURO 2024 finallerine katıldı. UEFA da Montella'nın Hırvatistan ve Letonya galibiyetleri ile Galler beraberliğinin ardından Türkiye'yi finallere taşıdığını belirtiyor.

Türkiye mücadeleyi 1-0 kazandı. Ardından Letonya'yı 4-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Montella yönetimindeki üç eleme maçını yenilgisiz tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip daha sonra A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Türkiye, deplasmandaki rövanştan da 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki grup aşamasında Galler ile iki kez 0-0 berabere kaldı; İzlanda'yı 3-1 ve 4-2, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Son karşılaşmada Karadağ'a 3-1 kaybetti.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI BİLETİ

Montella dönemindeki bir diğer sonuç 2026 FIFA Dünya Kupası bileti oldu. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan'ı 3-2 ve 4-1, Bulgaristan'ı 6-1 ve 2-0 mağlup etti. İspanya'ya İstanbul'da 6-0 kaybeden ay-yıldızlılar, deplasmandaki rövanşta 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, finalde Kosova'yı da deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, 2002'nin ardından ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı. FIFA ve TFF, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüşünü Montella yönetiminde alınan Romanya ve Kosova galibiyetlerinin ardından resmileştirdi.