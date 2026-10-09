Türkiye'de Vincenzo Montella dönemi sona erdi! TFF resmen açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. TFF Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca mevcut yönetimin olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı. İtalyan teknik adam dönemi sona erdi. İtalyan çalıştırıcı 40 maçta yönettiği takımıyla son kez ülkesi İtalya'ya karşı mücadele verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, teknik heyetin durumunu ele aldı. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.
AYRILIK KARARI ÇIKTI!
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.
Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı almasının ardından İtalyan teknik adamın A Milli Futbol Takımı'ndaki dönemi sona erdi. Montella, Türkiye'nin başında 40 karşılaşmaya çıkarken 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 66 gol atarken kalesinde 58 gol gördü.
40 MAÇTA 21 GALİBİYET
Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, 40 karşılaşmada 21 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 mücadele beraberlikle sonuçlanırken 14 maçta rakipler üstünlük sağladı. Türkiye, Montella döneminde maç başına 1,70 puan ortalaması yakaladı.
Resmi karşılaşmalar dikkate alındığında Montella yönetimindeki Türkiye 31 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 53 gol atıp 44 gol yedi.
İLK MAÇINDA HIRVATİSTAN'I YENDİ
Montella, Türkiye'nin başındaki ilk karşılaşmasına 12 Ekim 2023'te EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan deplasmanında çıktı.
Türkiye mücadeleyi 1-0 kazandı. Ardından Letonya'yı 4-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Montella yönetimindeki üç eleme maçını yenilgisiz tamamladı.
Türkiye bu sonuçlarla EURO 2024 finallerine katıldı. UEFA da Montella'nın Hırvatistan ve Letonya galibiyetleri ile Galler beraberliğinin ardından Türkiye'yi finallere taşıdığını belirtiyor.
EURO 2024'TE ÇEYREK FİNAL
Türkiye, EURO 2024 grup aşamasına Gürcistan'ı 3-1 yenerek başladı. İkinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Montella'nın ekibi son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı. Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğu, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olmasıyla sona erdi.
ULUSLAR LİGİ'NDE A LİGİ'NE YÜKSELDİ
Türkiye, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki grup aşamasında Galler ile iki kez 0-0 berabere kaldı; İzlanda'yı 3-1 ve 4-2, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Son karşılaşmada Karadağ'a 3-1 kaybetti.
Ay-yıldızlı ekip daha sonra A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Türkiye, deplasmandaki rövanştan da 3-0 galip ayrıldı.
Türkiye, 6-1'lik toplam skorla Macaristan'ı eleyerek UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükseldi.
24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI BİLETİ
Montella dönemindeki bir diğer sonuç 2026 FIFA Dünya Kupası bileti oldu. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan'ı 3-2 ve 4-1, Bulgaristan'ı 6-1 ve 2-0 mağlup etti. İspanya'ya İstanbul'da 6-0 kaybeden ay-yıldızlılar, deplasmandaki rövanşta 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.
Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, finalde Kosova'yı da deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, 2002'nin ardından ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı. FIFA ve TFF, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüşünü Montella yönetiminde alınan Romanya ve Kosova galibiyetlerinin ardından resmileştirdi.
DÜNYA KUPASI'NDA 1 GALİBİYET
Türkiye, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmasında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar son grup maçında ABD'yi 3-2 yendi.
SON 4 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki 2026-2027 sezonuna Fransa karşılaşmasıyla başladı. Ay-yıldızlı ekip Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden karşılaştığı İtalya'ya 3-1 yenildi. Montella'nın Türkiye'nin başındaki son karşılaşması 5 Ekim 2026 tarihinde oynanan İtalya maçı oldu.
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