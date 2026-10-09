Erdoğan, çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere katılımcılarla beraber olduklarını ifade ederek "Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Sayın Kos'u bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kırklareli'nin güzel insanlarına kendisini hasretle bağırlarına bastıkları için teşekkür eden Erdoğan, Allah'tan muhabbeti ve dayanışmayı daim eylemesi temennisinde bulundu.

Halkalı - Kapukule Hızlı Tren Hattı özellikleri ve güzergahı (Yapay zeka ile oluşturulmuştur)

"229 KİLOMETRELİK UZUNLUĞUYLA ÜLKEMİZE VİZYON KATACAK ULAŞTIRMA PROJELERİMİZDEN"

Bu önemli yatırımın milletin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumları, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine her bir emek sahibini tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız, çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2 bin 520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek, hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz."

Erdoğan, projenin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda görecekleri yeni bir dönem başlayacağını dile getirerek "En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (Foto: AA)

"PROJEMİZ SADECE GÖNÜLLERİ VE ŞEHİRLERİ BİRLEŞTİRMEKLE KALMAYACAK"

Bunun ulaşımın hızlanması, lojistiğin güçlenmesi ve seyahat süresinin azalması anlamına geldiğine dikkati çeken Erdoğan, neticede üretimin, ihracatın ve istihdamın artacağını vurguladı.

Erdoğan, "Ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak." dedi.

Başkan Erdoğan, açılışın ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı (Foto: AA)

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitesini artırdıklarını, gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkardıklarını belirtti.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, "Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın öneminin yalnızca Trakya bölgesiyle sınırlandırılamayacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı-Kapıkule projesi 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçecek 2 bin 94 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Faw Limanı'ndan başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor, ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı-Kapıkule hattı, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır."

Erdoğan, Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığı bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kırklareli'mize ve tüm bölgemize böylesi stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabb'im bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum." diye konuştu.