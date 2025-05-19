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Solskjaer maç sonrası konuştu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "İlk yarıdaki oyunumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Solskjaer maç sonrası konuştu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maç sonrası, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz 1 puanı aldığımız için. İlk yarıdaki oyunumuz için hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarı beni mutlu etti. Denedik savaştık uğraştık. Ceza sahası içinde gücümüz ve kalitemiz yetersiz kaldı diyebilirim" dedi. Norveçli hoca, üçüncülük yarışı için ise "Durum artık bizim kontrolümüzde değil. İki maça da hazırlanıp duruma bakacağız" dedi.

ASİSTLE DÖNDÜ
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 maç sonra sahalara dönen Ernest Muçi, Rafa Silva'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. Arnavut futbolcunun ligde 25 maçta 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

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