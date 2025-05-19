Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor kupadan sonra ligde de aradığını bulamadı

Trabzonspor Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. 12'de ev sahibi golü buldu. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Taylan meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu 1-0.

SOUSA'DAN GEÇİT YOK

26'da Trabzonspor'da Cham'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan'ın şutunu Sousa kurtardı. 29'da Bardhi'nin şutu direkten döndü. 76'da Trabzonspor VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Cham skora eşitliği getirdi. Kupada Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor ligde de Bodrum deplasmanında da 2 puan bıraktı.

DAHA ÖNCE BİTMELİYDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası, "İkinci yarıda daha iyiydik. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltıdan sonra çok daha kolay bir maç oynamamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.