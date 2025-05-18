Fırtına seri istiyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor bugün deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Trabzonspor ligde ve kupada Galatasaray mağlubiyetleri yaşadı. Bordo-Mavililer ligde son 3 haftaya girilirken galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bodrum FK ise düşme hattından çıkmak ve ligde kalmak istiyor. Bodrum Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.



UĞURCAN FORMÜLÜ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımda kalmasını istediği Uğurcan Çakır için yönetim formül geliştirdi. Bordo-Mavililer, bu sezonun altın eldiveninin yıllık kazancını revize etmeyi planlıyor.



EN BÜYÜK SORUN İSTİKRAR

Trabzonspor, bu sezon üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadı. Sezon içerisinde yaşanılan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların aynı sıra yaşanan 3 teknik adam değişikliği de istikrar sorununun temelini oluşturdu. Süper Lig'de geride kalan 33 haftada Bordo-Mavililer, hiçbir maçta üst üste aynı 11'i sahaya süremedi. Teknik adam değişiklikleri, sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar nedeniyle her hafta farklı bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Bordo-Mavililer, bu nedenle istikrarlı bir oyun kimliği oluşturmakta zorlandı.

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