SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fırtına seri istiyor

Trabzonspor ligde ve kupada Galatasaray mağlubiyetleri yaşadı. Bordo-Mavililer ligde son 3 haftaya girilirken galibiyet serisi yakalamak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Fırtına seri istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor bugün deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Trabzonspor ligde ve kupada Galatasaray mağlubiyetleri yaşadı. Bordo-Mavililer ligde son 3 haftaya girilirken galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bodrum FK ise düşme hattından çıkmak ve ligde kalmak istiyor. Bodrum Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.

UĞURCAN FORMÜLÜ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımda kalmasını istediği Uğurcan Çakır için yönetim formül geliştirdi. Bordo-Mavililer, bu sezonun altın eldiveninin yıllık kazancını revize etmeyi planlıyor.

EN BÜYÜK SORUN İSTİKRAR
Trabzonspor, bu sezon üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadı. Sezon içerisinde yaşanılan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların aynı sıra yaşanan 3 teknik adam değişikliği de istikrar sorununun temelini oluşturdu. Süper Lig'de geride kalan 33 haftada Bordo-Mavililer, hiçbir maçta üst üste aynı 11'i sahaya süremedi. Teknik adam değişiklikleri, sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar nedeniyle her hafta farklı bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Bordo-Mavililer, bu nedenle istikrarlı bir oyun kimliği oluşturmakta zorlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak’ın imzası var
Grand Kartal Otel yangınında flaş gelişme! Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava üstüne dava açtı
Ateşkes için rota oluşturuldu | Tarihi duyurdu: Trump Putin ve Zelenskiy ile görüşecek!
Aslan büyük oynuyor! Galatasaray’da Jadon Sancho heyecanı
Avrupa’nın en büyüğü! Başkan Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açtı
Yeniden ayağa kalkışın simge şehri! Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk dönüşü Terörsüz Türkiye mesajı: Prangaları kırmaya başladık | Silahların teslimi nasıl olacak? Özgür Özel’e Lozan ayarı
Başkan Erdoğan’dan CAATSA mesajı: Yumuşama var | Dostum Trump’la daha yapıcı iletişime kavuştuk | İstanbul’da barış masası | Gazze için müjde gelir mi?
Galatasaray’da ’Muslera’ çıkmazı: Ya bir daha ıslıklanırsam!
ABD’den Rusya’ya İstanbul telefonu! Rubio ve Lavrov barış masasını görüştü
30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan önemli açıklama: Türkiye’yi üst lige taşıyacak
Biden resmen bunadı ses kayıtlarında ortaya çıktı! Oğlunun ölümünü bile hatırlamıyor
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Katliamın adı Gideon’un Savaş Arabaları: Refah’a helikopterlerle saldırı
Cinsel organlarına saklamışlar... 3 kadın durduruldu: Tam 6 kilo altın çıktı!
Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası patladı! Ertan Yıldız’dan Ekosistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
İstanbul’daki Ukrayna-Rusya barış zirvesi dünyada manşet: Savaşın başından bu yana bir ilk
Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi
Suriye’de devrimin sembolü Kasiyun Dağı’ndan Türkiye’ye anlamlı teşekkür
Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü