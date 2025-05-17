Beşiktaş Çekyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor!

Kadrosuna en az 2 kanat eklemesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde bir süredir Vaclav Cerny ismi bulunuyor. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve sezonu Rangers'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardaki performaslarıyla dikkatleri çekmişti.



Siyah-Beyazlı yönetimin Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği yıldız oyuncu için ilerleyen günlerde Alman ekibiyle temasa geçip teklif yapacağı öğrenildi. Kısa süre önce Rangers'a veda eden Cerny, İskoç ekibiyle bu sezon 51 maça çıkıp 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Hücümun her iki kanadında da forma giyebilen yıldız oyuncu çalım yeteneği ve uzaktan çektiği etkili şutlar ile ön plana çıkıyor. 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORUZ

İsmi Beşiktaş ile anılan İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra'nın menajeri Buruçhan Düzgün oyuncusuyla ilgili konuştu. Düzgün, "Bu yaz kendisine birçok kulüp teklif yaptı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. İstanbulspor'un kararlarına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz netleşmedi, görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi. 22 yaşındaki futbolcu 36 maçta 17 gol attı.



TEK SORUN ÖDEME PLANI

Bajo için Streda ile anlaşan Beşiktaş, ödeme planını konuşuyor. Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Mahmudu Bajo transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Slovak ekibi Dunajska Streda ile 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı, ödeme planı konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu pürüzün de çözülmesinin ardından transferin sonuçlanacağı öğrenildi.



24 MAÇTA 7 GOL ATTI

Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Çekya Milli Takımı ile de şu ana kadar 24 maça çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu süreçte ülkesi adına 7 gol kaydetti.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda Siyah-Beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN