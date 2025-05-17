Alperen için takas iddiası

NBA'de Houston Rockets formasıyla oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Milli yıldız Alperen Şengün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Basketball Talk'un haberine göre Houston Rockets, gündemi sarsacak bir takas için harekete geçti.



Haberde Milwaukee Bucs'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takasını istediği ve Houston Rockets'ın da yıldız ismi kadrosuna katmak için Alperen Şengün'ü takasta kullanmak istediği öne sürüldü. Alperen Şengün, sezonu 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve All-Star seçilmeyi başarmıştı.

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