Türkiye atv’ye kilitlendi

Trabzonspor ile Galasaray arasında oynanan Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından yayınlandı. Dev maç, futbol severleri ekrana kilitledi. Gaziantep'te oynanan dev maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Sarı- Kırmızılı ekip, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, nefesleri kesti; tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu. Tüm Kişiler'de %11,96 izlenme oranı ve %29,07 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %12,59 izlenme oranı ve %34,66 izlenme payı, +20 ABC1'de ise %12,66 izlenme oranına ve %30,86 izlenme payına ulaşarak 3 kategoride de birinci oldu.

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