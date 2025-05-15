Ligi 5. sırada tamamlayan takıma Avrupa şansı!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından takımlarımızın yol haritası belirlendi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar ligi de şampiyon olarak bitirirse ligi 5. sırada tamamlayan takıma da Avrupa şansı doğacak.

Böylece ligi 3. bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan katılacak. Lig 4.'sü ise Avrupa Ligi 2. ön elemesinden itibaren kupaya katılacak. Burada elense bile Konferans Ligi'nde 3. ön elemeye kalacak. Lig 5.'si ise Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa macerasına başlayacak.