Fenerbahçe Ukraynalı kaleci Andriy Lunin’i gündemine aldı!

Fenerbahçe 1 numarasını değiştirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim, Dominik Livakovic'in performansından memnun olmadığı için gelecek sezon yoluna yeni bir kaleciyle devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Andriy Lunin... Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, İspanyol devinden ayrılmak isteyen başarılı kaleciyi transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor. 1.91 mt. boyundaki tecrübeli kalecinin menajeri ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda Real Madrid ile masaya oturacak.

İspanyol devi, Lunin'i 2018 yılında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada boy gösteren Ukraynalı kaleci, 19 gol yerken 4 kez kalesini gole kapattı. Lunin'e Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de ilgili olduğu öğrenildi.