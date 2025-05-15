20’lik yıldız Mahmudu Bajo için flaş açıklamalar: Beşiktaş’ın teklifini reddedecekler!

Yeni sezonda kadrosuna defansif bir orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş, Slovak ekibi Dunajska Streda forması giyen Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine almıştı. 20 yaşındaki Bajo'nun temsilcisi transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bajo'nun menajeri, "Beşiktaş, Dunajska Streda'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Dunajska Streda, bu teklifi kesin olarak reddedecek, çünkü Bajo'yu 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyorlar. Beşiktaş, oyuncunun transferi için bastırmaya devam edecek. Oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle kişisel şartlarda bir sorun yaşanması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Slovak ekibinde 32 maça çıkan Bajo bu süreçte skor üretemedi. Genç ön libero mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan bir isim.