PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

20'lik yıldız Mahmudu Bajo için flaş açıklamalar: Beşiktaş’ın teklifini reddedecekler!

Beşiktaş’ın Bajo için Slovak ekibi Dunajska Streda’ya 2 milyon Euro önerdiğini belirten Bajo’nun menajeri, ”Dunajska Streda, bu teklifi kesin olarak reddedecek. Çünkü Bajo’yu 3 milyon Euro’nun altında bir bedele satmak istemiyorlar” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
20’lik yıldız Mahmudu Bajo için flaş açıklamalar: Beşiktaş’ın teklifini reddedecekler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda kadrosuna defansif bir orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş, Slovak ekibi Dunajska Streda forması giyen Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine almıştı. 20 yaşındaki Bajo'nun temsilcisi transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bajo'nun menajeri, "Beşiktaş, Dunajska Streda'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Dunajska Streda, bu teklifi kesin olarak reddedecek, çünkü Bajo'yu 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyorlar. Beşiktaş, oyuncunun transferi için bastırmaya devam edecek. Oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle kişisel şartlarda bir sorun yaşanması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Slovak ekibinde 32 maça çıkan Bajo bu süreçte skor üretemedi. Genç ön libero mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan bir isim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Borsa İstanbul
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
İstanbul’da suya %10 zam! İSKİ teklif etti İBB Meclisi’nde kabul edildi! AK Partili üye İmamoğlu’nun suyu ucuzlatacağız vaadini hatırlattı
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak
Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı