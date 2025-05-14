Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray üstün!

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti. İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı. İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı. Üçüncü ve son eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-Mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.



ÜST ÜSTE 4 KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda kupayı en çok müzesine götüren ekip Galatasaray oldu. Sarı- Kırmızılı ekip, 1963-1966 yıllarında art arda 4 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Bu arada, Galatasaray 1963-1966, Trabzonspor da 1975-1978 yıllarında üst üste 4 kez final oynayarak, art arda en çok finale çıkan ekip ünvanı aldı.