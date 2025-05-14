PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray üstün!

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti. İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Cimbom, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray üstün!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti. İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı. İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı. Üçüncü ve son eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-Mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

ÜST ÜSTE 4 KEZ KAZANDI
Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda kupayı en çok müzesine götüren ekip Galatasaray oldu. Sarı- Kırmızılı ekip, 1963-1966 yıllarında art arda 4 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Bu arada, Galatasaray 1963-1966, Trabzonspor da 1975-1978 yıllarında üst üste 4 kez final oynayarak, art arda en çok finale çıkan ekip ünvanı aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin milyonuk hatası! İstanbul’da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük
Emekliye vergi yok! Emlak vergisinde ilk taksiti kimler yatırmayacak? Ödemeler ne zamana kadar sürecek?
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan Suriye’ye yaptırımları hafiflet demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!
AFAD büyüklüğü açıkladı! Muğla’da korkutan deprem | Çevre illerden hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi’nde protestoculardan polise saldırı! İstanbul Valiliği provokasyon amaçlı o paylaşımı yalanladı! 97 gözaltı
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında samimi diyalog! Pakistan Türki dosti zindabad!
Trump Suudi Arabistan’da! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selman’a övgüler yağdırdı
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti ne oldu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanmıştı! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme: Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Trump Netanyahu’yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı? Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi?
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!