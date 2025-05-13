Trabzonspor’dan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi önemli açıklama!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde bir açıklama yayınladı. Bordo-Mavili takımın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun finalin hakemiyle ilgili kararına tepki gösterildi. Kulüp açıklamasında "Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Telafisi olmayacak kupa finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur" denildi.

TFF'YE AĞIR ELEŞTİRİLER

Ayrıca hakemin profiline değinen Karadeniz temsilcisi "Cihan Aydın MHK'nın VAR toplantısına 'En büyük Galatasaray' kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona hakemdir! Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir" dedi.

FİNALİ AYDIN YÖNETECEK

Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklandı. Aydın Galatasaray ve Trabzonspor'un 9 maçını yönetti. Aslan 7 galibiyet ve 2 beraberlik, Fırtına ise 5 galibiyet; 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

UĞURCAN ÇAKIR ENDİŞESİ

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, G.Saray ile oynanacak kupa finali öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Ligdeki G.Saray maçında dizinden sakatlanan Uğurcan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Aynı maçta sakatlanan Enis Destan'ın ise 1 ay forma giymeyeceği açıklandı.