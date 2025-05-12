Kartal 3. viteste

VE Kartal ligde 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yenerek ligde 3. sıraya çıktı. 12'de Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda Deniz gole izin vermedi. 29'da Immobile'nin pasında Rafa Silva yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 44'te Rashica gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı: 2-0.45+8'de Arda Okan kafayla topu ağlara gönderdiği gol önce ofsayt nedeniyle iptam edildi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı: 2-1.



2.DEVRE FARKI ARTIRDILAR

İKİNCİ yarının 51. dakikasında Rashica'nın sert şutunda köşeye yerden giden topu Deniz çelmeyi başardı. 59'da Maestro'nun vuruşunda Ersin topu güçlükle kornere çeldi. 62'de Rashica'nın ortaya çevirdiği topta Immobile yaptığı dokunuşla topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı iki farklı öne geçirdi: 3-1. 83'te sahneye çıkan Mario skoru 4-1 yaptı. Beşiktaş maçı 4-1 galip taMaçın yıldızı Hayal kırıklığı mamlayarak ligde 3. sıraya yükseldi.



3 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 3 maç sonra yenmeyi başardı. Dünkü karşılaşma öncesi oynanan son 3 mücadelede Adana Demirspor Beşiktaş'ı 2 kez yenerken 1 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Böylece Kartal 3 maç sonra Adana Demirspor'u yenmeyi başardı.



BEŞİKTAŞ HAKİ RENKLİ FORMAYLA ÇIKTI

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı. Sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.



ERSİN 195 GÜN SONRA İLK 11'DE

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi. Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta 24 Ekim 2024'te oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu.



Kartal taraftarı önünde baskılı bir futbol oynarken rakibinden ilk yarıdaki rövanşı almayı başardı.



NECİP'TEN TEŞEKKÜR

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 274 gündür forma giyemeyen Necip Uysal Adana Demirspor maçının 86. dakikasında oyuna girdi. Necip maçtan sonra çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok iyi bir oyun oynadık. Taraftarın bana ilgisi için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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