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Şampiyonluğa 1 adım uzakta!

Sarı-Kırmızılılar çarşamba günü kupa finalinde de karşılaşacağı Trabzonspor önünde ilk yarı çok zorlandı. İkinci devre kendine gelen Aslan, Abdülkerim ve Morata ile 3 puana ulaştı. Artık şampiyonluk için günleri saymaya başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Şampiyonluğa 1 adım uzakta!

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VE Cimbom şampiyo... Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında 2-0 kazanarak son 3 haftaya Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girmeyi başardı. Galatasaray pazar günü Kayserispor'dan taraftarı önünde 1 puan bile alırsa 5. yıldızı takacak. ;

2 TAKIM DA DİREĞE TAKILDI
10. dakikada Sara'nın yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 45+5. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 65. dakikada Lemina'nın kafa vuruşu direken geri geldi. 66. dakikada Galatasaray golü buldu. Sara'nın kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1. 84. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus'un ceza alanında indirdiği topu Morata düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti: 0-2. Çok şık bir kafa golü atan Abdülkerim kritik galibiyetin baş mimarlarından birisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMALIYDI
G.SARAY 2.Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası bir gün önceki B.Şehir-F.Bahçe maçına değinerek, "O maç sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle maçı 11 kişi tamamladı" dedi.

DEPLASMAN FATİHİ ASLAN!
Galatasaray %82 ortalama ile lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesini yakaladı. Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenmeyi başaran Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla hedefe yürümeye devam ediyor. Cimbom bu galibiyetle en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da korumuş oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar bu sezon %82 ortalama ile lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. Galatasaray 17 deplasman karşılaşmasının 14'ünü kazanmayı başardı.

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