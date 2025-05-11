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Gençlerbirliği 4 yıllık aranın ardından Süper Lig'de!

TFF 1. Lig’in son hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği 4 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Gençlerbirliği 4 yıllık aranın ardından Süper Lig’de!

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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında 2. sırada bulunan Gençlerbirliği deplasmanda ligden düşen Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'e yükselmesi için 1 puan yeterli olacağı Başkent ekibi mücadeleyi 5-0 kazanarak 4 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.

Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan Kırmızı-Siyahlı ekibe galibiyete getiren golleri 2. ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63'te Gaucho ve 88'de Gökhan kaydetti. Kırmızı-Siyahlı takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada "Hedefimiz Süper Lig dedik ve bunu da başardık" diye konuştu.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
1. Lig'de sezonu 3. tamamlayan Karagümrük play-off finali oynayacak. Play-off için ise 15 Mayıs'ta Bandırmaspor-Erzurumspor Bandırma'da, İstanbulspor- Boluspor da İstanbul'da tek maç üzerinden kozlarını paylaşacak. Bu 4 takımdan rakiplerini geçen iki takım play-off finaline çıkmak için karşılaşacak. Finale yükselen takım ise ligi 3. bitiren Karagümrük ile Süper Lig için mücadele edecek.

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