Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aslan görüldüğü ihbarının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlarda dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın dolaştığını tespit etti.

JANDARMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ SAHADA: TERMAL KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Uskumruköy ve çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sarıyer zabıta ekipleri hayvanın yakalanması için saha taraması başlattı. Çalışmalar sırasında dişi aslan olduğu iddia edilen hayvanın ekiplerin kullandığı termal kamera ile de görüntülendiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.