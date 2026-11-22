İsrail'de siyasi belirsizlik sürerken, Gazze'de işlenen katliamların sorumlusu Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği uluslararası basının gündeminde yer alıyor. İngiliz ekonomi dergisi The Economist, yayımladığı analizde Netanyahu'nun iktidarı kaybetse bile İsrail siyasetinden çekilmeyeceğini ve yeniden başbakanlık koltuğuna oturmak için harekete geçeceğini değerlendirdi. Analizde, İsrail'deki seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek üç farklı senaryo ele alınırken, katil Netanyahu'nun her koşulda siyasi dengeleri etkilemeye devam edeceği vurgulandı. İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı katil Netanyahu, 2027 yılında görevde olmayabilir. 2026 yılı sona yaklaşırken Netanyahu, çekişmeli geçen seçimlerde koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Rakipleri ise onu görevden alarak yerine geçecek yeni bir hükümet kurmak için yoğun çaba harcıyor. İsrail Parlamentosu Knesset'teki birbirleriyle uyumsuz partileri bir araya getirmek, Sisifos'un bitmek bilmeyen çabasını andıran son derece zorlu bir görev. En büyük muhalefet partisinin lideri olan eski general Gadi Eisenkot bunu başarsa bile kurulacak hükümetin istikrarsız olması muhtemel. Üstelik Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmeye niyeti yok. 77 yaşındaki barbar Netanyahu'nun emeklilik planı bulunmuyor. Toplamda 19 yılı aşkın süredir başbakanlık yapan Netanyahu, hâlâ İsrail'in vazgeçilmez lideri olduğuna inanıyor. Geçmişte yaptığı gibi bir kez daha iktidara dönmenin hesaplarını yapacak. Netanyahu'nun liderliğini tehdit edebilecek potansiyel rakipler, partisi Likud'dan tasfiye edildi. Likud, seçimlerde oyların yalnızca yüzde 20'sini almasına rağmen Knesset'teki en büyük parti olma konumunu korudu. Parti, aşırı sağcı ve aşırı dindar partilerle ittifakını da sürdürüyor.

Katil Netanyahu'nun iktidar hırsı sürerken 2027 için üç farklı senaryo öne çıkıyor. (Foto: AA) İSRAİL'İN ÖNÜNDEKİ SORUNLAR İsrail'in karşı karşıya olduğu sorunların sayısı az değil. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yaklaşık üçte ikisini işgal altında tutarken, 7 Ekim katliamını gerçekleştiren silahlı İslamcı örgüt Hamas, bölgenin geri kalanını yönetiyor. Lübnan'da ise İsrail, savaşın yıprattığı ülkede büyük nüfuza sahip olan Şii silahlı örgüt Hizbullah ile karşı karşıya bulunuyor. Hizbullah'ın destekçisi İran da İsrail'in uzlaşmaz düşmanı olmayı sürdürüyor. İran ile yeni bir savaşın çıkması ciddi bir olasılık olarak görülüyor. İç politikada ise seçim sonuçlarının da gösterdiği üzere İsrail, her zamanki gibi derin bir bölünmüşlük yaşıyor. Ülke, demokratik ve Yahudi kimliğine ilişkin varoluşsal sorunlarla karşı karşıya. Dış politikada ise özellikle ABD başta olmak üzere Batılı müttefiklerinin desteğini kaybetmekten endişe duyuyor. Bu kadar acil sorunla karşı karşıya olan bir ülkenin tek bir kişinin siyasi geleceğine odaklanması akıl dışı görünüyor. İsrail'in artık Bibi olarak bilinen katil Netanyahu dönemini geride bırakmaya ihtiyacı var. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu üzere Netanyahu'nun desteği İsraillilerin azınlığından geliyor. Buna karşın siyasi gündemi belirleme gücünün, 2027 yılı için öne çıkan üç olası senaryonun tamamında belirleyici unsurlardan biri olmaya devam edeceği neredeyse kesin.