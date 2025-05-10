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Xhaka’ya İstanbul turu! Galatasaray İsviçreli yıldızın babasını İstanbul'a getirdi

Sarı-Kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen’in orta saha oyuncusu Granit Xhaka’nın babasını İstanbul’a getirip şehri gezdirdi. Stadı ve tesisleri de gezen Ragıp Xhaka transfer için ikna edilmeye çalışıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Xhaka’ya İstanbul turu! Galatasaray İsviçreli yıldızın babasını İstanbul’a getirdi

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Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırrmızılı yönetimin oyuncunun babası Ragıp Xhaka'yı kısa süre önce İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Yönetim, İsviçreli orta sahanın babasına şehri gezdirip bir İstanbul turu yaptırdı. Stadı ve Kemerburgaz Tesisleri'ni de gezen Ragıp Xhaka'nın transfer için ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

BU SEZON 9 GOLE KATKI YAPTI
32 yaşındaki İsviçreli oyuncunn bu sezon sonunda Leverkusen'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan takımlarının da takip ettiği deneyimli futbolcunun henüz kararını vermediği ifade ediliyor. Bu sezon Alman ekibiyle Bundesliga'da 48 maça çıkan tecrübeli ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Xhaka'nın kontratı 2028'de sona erecek.

BARADJI İDDİASI
Fransız basını Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Haberde Cimbom'un İsviçre ekibi Yverdon Sport forması giyen 24 yaşındaki orta saha Moussa Baradwji ile ilgilendiğini öne sürüldü. Baradji 25 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.

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