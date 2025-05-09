Trabzonspor ve Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan!

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN
20.00 Başakşehir-F.Bahçe: Burak Pakkan 20.00 Gaziantep-Alanya: Kadir Sağlam
YARIN
16.00 Konya-Ç.Rize: Ozan Ergün 16.00 Eyüp-Kasımpaşa: A.Deniz Kayatepe 19.00 Trabzon-G.Saray: Atilla Karaoğlan
11 MAYIS PAZAR
16.00 Sivas-Bodrum: Ümit Öztürk 19.00 Beşiktaş-A.Demir: Çağdaş Altay 19.00 Göztepe-Hatay: A.Buğra Taşkınsoy
12 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Kayseri-Antalya: Arda Kardeşler