PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı merak edilenleri konuştu!

Beşiktaş’ta seçime sayılı günler kala Adalı, "27 milyon Euro Sörloth’a verene kadar 60’a Osimhen’i alırım. Bu işler parayla alakalı" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı merak edilenleri konuştu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve projelerini anlattı. Adalı, transfer için adı gündeme gelen Alexander Sörloth için, "Hayal" dedi.

Adalı ayrıca, "27 milyon euro Sörloth'a verene kadar 60'a Osimhen'i alırım. Bu işler parayla alakalı" diye konuştu. Adalı, "Patrick Berg için ilettiğimiz teklif 4.5-5 milyon euro civarlarındaydı ama onu istediğimizden beri Bodo neredeyse kupa alacak. Vermiyoruz Berg'i diyorlar. Arroyo için Santos'un teklifi masada. Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar" ifadelerini kullandı.

GEDSON'U SATMAM
Adalı, "Gedson'un %50'sini almadan, Gedson'u satmam. Benfica ile konuştum, 'Sözleşmesini uzatırız, elinize bir şey geçmez' dedim" diye konuştu. Adalı, Chamberlain'e transfer teklif gelebileceğini de sözlerine ekledi.

HİSSELERİN DEĞERİ 150 MİLYON EURO
Serdal Adalı, "Beşiktaş AŞ sermaye payımız, yüzde 51'den 70'e çıktı. Kulübümüze ait hisselerin değeri 50 milyondan 150 milyon Euro'ya yükseldi. İstanbul Yeni Havalimanı yakınlarında yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki bir arazinin kulübümüze tahsisi için önemli yol kat edildi" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçildiği takdirde yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Adalı, aynı zamanda geleceğe dair plan ve projelerinden de bahsetti. Adalı, "Düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ADALI'NIN LİSTESİ
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
A.Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer

YEDEK ÜYELER
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış
Takas Bank
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu
Suriye’ye doğal gaz vereceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarih vererek açıkladı
Murat Ongun’un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! Gizli tanık adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan açıklaması: Tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı! Ticarette hedef 30 milyar dolar
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Hançeri çıkarma fırsatı
Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller tatsız tuzsuz dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsan basın toplantısı! İngiltere ile kritik anlaşma | İşte merakla beklenen o duyuru...
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!