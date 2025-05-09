Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı merak edilenleri konuştu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve projelerini anlattı. Adalı, transfer için adı gündeme gelen Alexander Sörloth için, "Hayal" dedi.

Adalı ayrıca, "27 milyon euro Sörloth'a verene kadar 60'a Osimhen'i alırım. Bu işler parayla alakalı" diye konuştu. Adalı, "Patrick Berg için ilettiğimiz teklif 4.5-5 milyon euro civarlarındaydı ama onu istediğimizden beri Bodo neredeyse kupa alacak. Vermiyoruz Berg'i diyorlar. Arroyo için Santos'un teklifi masada. Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar" ifadelerini kullandı.

GEDSON'U SATMAM

Adalı, "Gedson'un %50'sini almadan, Gedson'u satmam. Benfica ile konuştum, 'Sözleşmesini uzatırız, elinize bir şey geçmez' dedim" diye konuştu. Adalı, Chamberlain'e transfer teklif gelebileceğini de sözlerine ekledi.



HİSSELERİN DEĞERİ 150 MİLYON EURO

Serdal Adalı, "Beşiktaş AŞ sermaye payımız, yüzde 51'den 70'e çıktı. Kulübümüze ait hisselerin değeri 50 milyondan 150 milyon Euro'ya yükseldi. İstanbul Yeni Havalimanı yakınlarında yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki bir arazinin kulübümüze tahsisi için önemli yol kat edildi" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçildiği takdirde yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Adalı, aynı zamanda geleceğe dair plan ve projelerinden de bahsetti. Adalı, "Düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ADALI'NIN LİSTESİ

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

A.Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer



YEDEK ÜYELER

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam