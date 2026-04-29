Haftada en az 2 TYT ve 1 AYT denemesi çözülmesi ve yanlış yapılan soruların analiz edilerek deftere kaydedilmesi tavsiye ediliyor.

AYT'de fonksiyon-türev-integral gibi yüksek getirili matematik konularına, elektrik-manyetizma gibi fizik başlıklarına ve organik kimya-denge konularına odaklanılması gerekiyor.

TYT'de günlük en az 20 paragraf çözümü, 10-15 matematik problemi ve kısa fen-sosyal bilimler tekrarları öneriliyor.

Uzmanlara göre son 7 haftalık süreçte yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgiyi doğru kullanmak ve her gün düzenli çalışmak belirleyici oluyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınava yalnızca 52 gün kaldı. Uzmanlara göre bu süreçte belirleyici olan, yeni konu öğrenmek değil mevcut bilgiyi doğru kullanmak. Doğru stratejiyle her gün 1 net artırmak mümkün ve bu küçük artışlar sınav sonucunda büyük fark yaratıyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, son 7 haftalık süreçte planlı ve disiplinli çalışan adaylar hem TYT hem AYT'de netlerini istikrarlı şekilde yükseltebiliyor. İşte ders ders uygulanması gereken stratejiler:

TYT TÜRKÇE: HER GÜN PARAGRAF RUTİNİ

Türkçe testinde başarı, düzenli paragraf çözümüne bağlı. Her gün en az 20 paragraf sorusu çözmek, okuma hızını ve anlama becerisini doğrudan artırıyor.

Soruyu tam okumadan şıklara yönelmek en büyük hatalardan biri. Yanlış yapılan sorularda mutlaka neden analizi yapılmalı. Bu alışkanlık, aynı hatanın tekrarını engelliyor.

Uzmanlara göre günlük küçük net artışları büyük fark yaratıyor.

TYT MATEMATİK: İŞLEM HATASINI ORTADAN KALDIRIN

Matematikte net kaybının önemli bölümü işlem hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle günlük 10-15 problem çözmek ve süre tutarak çalışmak gerekiyor.

Çözüm sırasında sadece sonuca değil, izlenen yönteme odaklanmak hata oranını kalıcı biçimde düşürüyor. Kontrollü çözüm alışkanlığı netleri doğrudan yükseltiyor.

Türkçe testinde paragraf pratiği başarıyı doğrudan etkiliyor.

TYT FEN BİLİMLERİ: KISA VE ETKİLİ TEKRAR

Fizik, kimya ve biyolojide uzun konu anlatımları yerine kısa tekrarlar daha verimli. Formül ve kavramları küçük notlarla gün içinde tekrar etmek, unutmayı önlüyor.

Bu dönemde yeni konu öğrenmekten çok mevcut bilgiyi diri tutmak gerekiyor.