2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınava yalnızca 52 gün kaldı. Uzmanlara göre bu süreçte belirleyici olan, yeni konu öğrenmek değil mevcut bilgiyi doğru kullanmak. Doğru stratejiyle her gün 1 net artırmak mümkün ve bu küçük artışlar sınav sonucunda büyük fark yaratıyor.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, son 7 haftalık süreçte planlı ve disiplinli çalışan adaylar hem TYT hem AYT'de netlerini istikrarlı şekilde yükseltebiliyor. İşte ders ders uygulanması gereken stratejiler:
TYT TÜRKÇE: HER GÜN PARAGRAF RUTİNİ
Türkçe testinde başarı, düzenli paragraf çözümüne bağlı. Her gün en az 20 paragraf sorusu çözmek, okuma hızını ve anlama becerisini doğrudan artırıyor.
Soruyu tam okumadan şıklara yönelmek en büyük hatalardan biri. Yanlış yapılan sorularda mutlaka neden analizi yapılmalı. Bu alışkanlık, aynı hatanın tekrarını engelliyor.
TYT MATEMATİK: İŞLEM HATASINI ORTADAN KALDIRIN
Matematikte net kaybının önemli bölümü işlem hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle günlük 10-15 problem çözmek ve süre tutarak çalışmak gerekiyor.
Çözüm sırasında sadece sonuca değil, izlenen yönteme odaklanmak hata oranını kalıcı biçimde düşürüyor. Kontrollü çözüm alışkanlığı netleri doğrudan yükseltiyor.
TYT FEN BİLİMLERİ: KISA VE ETKİLİ TEKRAR
Fizik, kimya ve biyolojide uzun konu anlatımları yerine kısa tekrarlar daha verimli. Formül ve kavramları küçük notlarla gün içinde tekrar etmek, unutmayı önlüyor.
Bu dönemde yeni konu öğrenmekten çok mevcut bilgiyi diri tutmak gerekiyor.
TYT SOSYAL BİLİMLER: YORUM GÜCÜNÜ ÖNE ÇIKARIN
Tarih ve coğrafyada ezber yerine yorum becerisi belirleyici oluyor. Harita ve grafik yorumlama pratiği yapmak netleri hızlı artırıyor.
Felsefe ve din kültürü sorularında ise temel kavram bilgisi çoğu zaman yeterli oluyor.
AYT MATEMATİK: SEÇİCİ VE HEDEF ODAKLI İLERLEYİN
AYT matematikte tüm konulara yayılmak yerine, soru getirisi yüksek başlıklara odaklanmak gerekiyor.
Fonksiyon, türev ve integral gibi konulara ağırlık vermek, net artışını hızlandırıyor ve sınav performansını belirliyor.
AYT EDEBİYAT: TABLOYLA ÇALIŞIN UNUTMAYI AZALTIN
Edebiyatta yazar-eser eşleşmelerini tablo hâlinde çalışmak kalıcılığı artırıyor. Günlük kısa tekrarlar, bilgilerin hızlı hatırlanmasını sağlıyor.
Düzenli tekrar yapılmadığında bu ders, en hızlı unutulan alanlardan biri hâline geliyor.
AYT BİYOLOJİ: ŞEMA VE GÖRSELLERDEN YARARLANIN
Biyolojide sistemleri şemalar ve görsellerle çalışmak, bilgiyi daha net kavramayı sağlıyor.
Özellikle grafik yorumlama sorularına ağırlık vermek, sınavda avantaj yaratıyor.
AYT FİZİK: YÜKSEK GETİRİLİ KONULARA ODAKLANIN
Elektrik, manyetizma ve dalgalar gibi konular öncelikli çalışılmalı. Her gün 15-20 soru çözmek, hız ve doğruluğu birlikte geliştiriyor.
Formülleri ezberlemek yerine hangi durumda kullanıldığını bilmek, başarıyı belirleyen temel unsur.
AYT KİMYA: TEMEL KONULARI SAĞLAMLAŞTIRIN
Organik kimya, denge ve asit-baz konuları bu süreçte öne çıkıyor. Tepkime türlerini iyi kavramak gerekiyor.
Gün aşırı 20-30 soru çözmek ve kısa tekrarlar yapmak, bilgiyi kalıcı hale getiriyor.
TARİH: KRONOLOJİ VE BAĞLANTI KURMA
Tarih dersinde olayları kronolojik sırayla ve neden-sonuç ilişkisi içinde çalışmak gerekiyor.
Her gün yapılan kısa tekrarlar ve 15-20 soru çözümü, hem bilgiyi pekiştiriyor hem de yorum gücünü artırıyor.
COĞRAFYA: HARİTA VE GRAFİK OKUMA BECERİSİ
Coğrafyada başarı, görsel yorumlama becerisine bağlı. Harita ve grafik sorularına ağırlık vermek netleri doğrudan etkiliyor.
Günlük 10-15 soru çözmek, hız kazanmayı ve doğru yorum yapmayı sağlıyor.
FELSEFE: KAVRAM VE EŞLEŞMELERE ODAKLANIN
Felsefede filozof, görüş ve kavram eşleşmelerini bilmek çoğu soru için yeterli oluyor.
Uzun paragraf sorularında ise dikkat, soru köküne odaklanmakta. Kısa tekrarlar bilgiyi canlı tutuyor.
DİN KÜLTÜRÜ: TEMEL BİLGİ VE YORUM DENGESİ
Din kültürü sorularında temel kavram bilgisi belirleyici. Bunun yanında metin yorumlama becerisi de önem taşıyor.
Günlük kısa tekrar ve yaklaşık 15 soru çözümü, net artışını destekliyor.
DENEME STRATEJİSİ: ASIL FARK ANALİZDE
Haftada en az 2 TYT ve 1 AYT denemesi çözmek gerekiyor. Ancak başarıyı belirleyen, deneme sayısından çok yapılan analiz.
Yanlış yapılan soruları bir defterde toplamak, aynı hataların tekrar edilmesini engelliyor. Bu defter, son haftalarda en güçlü kaynak hâline geliyor.
SON 7 HAFTA: KÜÇÜK ARTIŞLAR BÜYÜK SONUÇLAR GETİRİR
Sınava kalan 52 gün, doğru kullanıldığında büyük bir avantaja dönüşüyor. Yeni konular yerine mevcut bilgiyi doğru kullanmak, net artışının anahtarı.
Planlı, disiplinli ve analiz odaklı çalışan adaylar için bu süreç, hedefe ulaşmanın en kritik aşaması olarak öne çıkıyor.