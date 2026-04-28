İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları gündemdeki yerini korurken megakentte ulaşım ve altyapı sorunları vatandaşın günlük hayatını felç etmeye devam ediyor. Yanan ve yolda kalan İETT otobüslerinin ardından şimdi de M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan arıza milyonlarca İstanbulluyu çileden çıkardı.
İstanbul'un en yoğun metro hatlarından biri olan M7'de Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünelde yer altı suyu akışının artması üzerine bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Arıza nedeniyle özellikle Nurtepe İstasyonu'nda oluşan yoğunluk sokaklara kadar taşarken vatandaşlar ücretsiz İETT ring seferlerine yönlendirildi.
Sabah saatlerinde duraklarda uzun kuyruklar oluşurken M7 hattını kullanan vatandaşlar, "Mecidiyeköy, Çağlayan ve Nurtepe duraklarında son durum ne?" sorusuna yanıt aradı.
M7 HATTINDA KRİZ BÜYÜDÜ
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Mecidiyeköy İstasyonu'ndaki onarım çalışmaları nedeniyle sefer düzenine geçildiği bildirildi.
Açıklamaya göre;
"MECİDİYEKÖY DURURSA İSTANBUL DURUYOR"
Arızanın ardından sosyal medyada CHP'li İBB yönetimine tepki yağdı. Vatandaşlar özellikle Mecidiyeköy hattındaki yoğunluk nedeniyle sabah saatlerinde büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.
Bir kullanıcı, "M7'yi açın ya da her yere ek sefer koyun. Nurtepe hattı patladı alooo! Mecidiyeköy'e her ilçeden ek sefer yapmanız lazım" ifadelerini kullandı.
Başka bir vatandaş ise, "Nurtepe'den Mecidiyeköy'e yarım saat ek otobüs seferiyle gittim. 10 dakikalık yol yarım saat oldu. Her yer tıklım tıklım" diyerek tepki gösterdi.
Bir başka paylaşımda ise, "M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy hattında sabah-akşam iş saatlerinde sefer sıklığı 3-4 dakika olmadan bu rezillik bitmez" denildi.
VATANDAŞLARLIN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
İstanbul'da arızalanan M7 hattında yaşanan yoğunluk vatandaşları çileden çıkardı. Sabah işe gitmek için metroya gelen yolcular, duraklarda oluşan izdiham nedeniyle güvenlik görevlileriyle tartıştı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaşın, "Bu nasıl bir şey ya? Herkes birbirine girmiş durumda" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.
Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların peronlarda uzun süre beklediği, vatandaşların sık sık yapılan yönlendirmelere tepki gösterdiği görüldü.
Görüntülerde bir başka vatandaş ise, "Adam metro yollamış kardeşim. İçinde yolcu var. Böyle saçmalık olur mu? 'İnebiliyor' diyorlar, inemiyorum diyor" sözleriyle yaşanan karmaşaya isyan etti.
ATAŞEHİR'DE ŞEBEKE SUYU GÜNLERCE BOŞA AKTI
Ulaşım krizinin yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarında altyapı sorunları da büyüyor.
Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta şebeke suyunu taşıyan boru bilinmeyen nedenle patladı. Mahalle sakinleri günlerce ilgili kurumlara şikayette bulunmalarına rağmen sorunun çözülmediğini öne sürdü.
Boşa akan su sokaktan caddeye kadar ulaştı.
Mahalle esnafı Zekeriya İleri, "Bir haftadır su boşa akıyor. Burayı yapıyorlar yine patlıyor. Düzenli bir yapım yok. Gelen yapıyor sonra da çekip gidiyor. Akan su normal içtiğimiz şebeke suyu" dedi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Aslan ise, "Telefon açtık. İSKİ'nin elemanları geldi buraya. 'Ana şebeke bu bizim işimiz değil' diyerek gittiler. Bir daha da gelen olmadı" ifadelerini kullandı.
TEPKİLERİN ODAĞINDA İSKİ AÇIKLAMASI VARDI
Tüm bu görüntüler gündemdeyken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın yaptığı paylaşım da tartışma yarattı.
Başa açıklamasında, "İstanbul'un altına devasa yağmur suyu tünelleri inşa ediyoruz. Şişli ve Beşiktaş ilçelerimizde kronik su baskını sorununu ortadan kaldıracak Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli inşaatımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
3 bin 200 mm çapında ve 2 bin 720 metre uzunluğunda planlanan tünelin bin metrelik kısmının tamamlandığını açıklayan Başa'ya vatandaşlardan peş peşe tepki geldi.
Bir kullanıcı, "Önce metro duraklarındaki yer altı sularını yönlendirin. 1 haftadır kapalı M7 metrosu Mecidiyeköy durağı. Bu durak en önemli durak" yorumunu yaptı.
Başka bir vatandaş ise, "Tam olarak kaç on yıl sonra biter?" diyerek yıllardır süren altyapı çalışmalarına tepki gösterdi.
Megakentte metro arızaları, patlayan borular ve bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar, İstanbul'da ulaşım ve altyapı krizinin giderek büyüdüğünü belirterek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.