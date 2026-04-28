VATANDAŞLARLIN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İstanbul'da arızalanan M7 hattında yaşanan yoğunluk vatandaşları çileden çıkardı. Sabah işe gitmek için metroya gelen yolcular, duraklarda oluşan izdiham nedeniyle güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaşın, "Bu nasıl bir şey ya? Herkes birbirine girmiş durumda" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların peronlarda uzun süre beklediği, vatandaşların sık sık yapılan yönlendirmelere tepki gösterdiği görüldü.

Görüntülerde bir başka vatandaş ise, "Adam metro yollamış kardeşim. İçinde yolcu var. Böyle saçmalık olur mu? 'İnebiliyor' diyorlar, inemiyorum diyor" sözleriyle yaşanan karmaşaya isyan etti.