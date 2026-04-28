İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ABD'yi ziyaret ediyor. Charles ve Camilla'yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump Kraliyet protokolünü ilk dakikadan ihlal ederken İngiliz basınında gündem oldu.

Trump Charles'ın elini sıkıp kendisine doğru çekmeye çalışırken First Lady ise Camilla'yı her iki yanağından öptü.

Kral Charles ve Camilla Beyaz Saray'da

İNGİLİZ BASINI: PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ

Fotoğraf çekildikten sonra kısa bir gezinin ardından içeri girmek üzere döndükten sonra Trump, kraliyet protokolünü ihlal eden bir sevgi gösterisi olarak Kral'ın omzuna dokundu. İngiliz basını önemli, yazılı olmayan kuralın bir kraliyet üyesiyle asla fiziksel temas başlatmamak olduğunu vurguladı.

Uzman, bu dokunuşun kraliyet protokolünün ihlali olarak sınıflandırılacağını söyledi, ancak Kral Charles'ın bunu umursadığı görünmüyordu.