Trump Kraliyet protokolünü ihlal etti | Melania Camilla’yı öptü

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray’da yaşanan karşılamada, Donald Trump’ın Kral Charles’ın elini sıkıp kendine çekmesi ve Camilla’yı Melania Trump’ın iki yanağından öpmesi İngiliz basınına damga vurdu. İngiliz gazeteleri Trump çiftinin Kraliyet protokollerini ihlal ettiğini yazıyor.

  • İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılandı.
  • Trump çifti, Charles ve Camilla'yı Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde karşıladı ve sohbet etti.
  • Donald Trump, Kral Charles’ın elini sıkarken Melania Trump, Kraliçe Camilla’yı yanağından öptü.
  • İngiliz basını, Trump'ın Kral Charles'ın omzuna dokunarak kraliyet protokolünü ihlal ettiğini belirtti.
  • Uzmanlar, kraliyet üyeleriyle fiziksel temas başlatmanın protokol ihlali olduğunu vurguladı ancak Kral Charles'ın bu durumu umursamadığı gözlemlendi.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ABD'yi ziyaret ediyor. Charles ve Camilla'yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump Kraliyet protokolünü ilk dakikadan ihlal ederken İngiliz basınında gündem oldu.

İngiliz basınında "Trump Öfkesi": Kraliyet protokolleri çiğnendi

KRAL VE KRALİÇE BEYAZ SARAY'DA

Trump çifti Charles ve Camilla'yı Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde karşıladı ve sohbet ettiler.

TRUMP ELİNİ ÇEKTİ MELANIA ÖPTÜ

Trump Charles'ın elini sıkıp kendisine doğru çekmeye çalışırken First Lady ise Camilla'yı her iki yanağından öptü.

İNGİLİZ BASINI: PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ

Fotoğraf çekildikten sonra kısa bir gezinin ardından içeri girmek üzere döndükten sonra Trump, kraliyet protokolünü ihlal eden bir sevgi gösterisi olarak Kral'ın omzuna dokundu. İngiliz basını önemli, yazılı olmayan kuralın bir kraliyet üyesiyle asla fiziksel temas başlatmamak olduğunu vurguladı.
Uzman, bu dokunuşun kraliyet protokolünün ihlali olarak sınıflandırılacağını söyledi, ancak Kral Charles'ın bunu umursadığı görünmüyordu.

