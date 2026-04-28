TAŞIT KİRALAMA GİDERİ 4,8 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Faaliyet raporunda yer alan mali veriler de tartışmanın odağına yerleşti.

Rapora göre CHP'li İBB'nin taşıt kiralama gideri 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı. Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı görüldü.

YATIRIM HARCAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Raporda yatırım harcamalarına ilişkin veriler de yer aldı.

İBB'nin yatırım harcamaları için bütçede 205 milyar 632 milyon TL planladığı ancak yıl sonu gerçekleşmesinin 53 milyar 823 milyon TL'de kaldığı belirtildi. Böylece yatırım harcamalarının toplam bütçeye oranı yüzde 13, toplam harcamalar içindeki payı ise yüzde 20 olarak kaydedildi.

Faaliyet raporunda yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 36,29 azaldığı bilgisi de yer aldı.

İETT VERİLERİ RAPORA YANSIDI

Faaliyet raporunda ulaşım başlığındaki veriler de dikkat çekti.

Buna göre 2025 yılında İETT'de 9 milyon 520 bin 701 sefer gerçekleştirilirken, aynı dönemde 65 bin 527 arıza kaydı oluştu.

Raporda ayrıca İETT'ye yönelik 402 bin 666 şikâyet, 162 bin 375 talep ve CİMER üzerinden 8 bin 546 başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM BORÇ 336,9 MİLYAR TL

Faaliyet raporunda İBB'nin borç yüküne ilişkin veriler de yer aldı.

Buna göre İBB'nin toplam borcu 2025 yılı sonunda 261 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı. İSKİ ve İETT'nin borçlarıyla birlikte toplam borç yükünün ise 336 milyar 902 milyon TL olduğu kaydedildi.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE KAYNAK KULLANIMI VAR

Faaliyet raporunda yer alan veriler; araç sayısındaki artış, taşıt kiralama giderlerindeki yükseliş, yatırım harcamalarındaki düşüş ve ulaşım sistemindeki arıza ile şikâyet yoğunluğunu yeniden gündeme taşıdı.

CHP'li İBB'nin kaynak kullanım öncelikleri ve bütçe yönetimi ise faaliyet raporu etrafındaki tartışmaların merkezine yerleşti.