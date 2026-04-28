CANLI YAYIN
Geri

CHP'li İBB’nin araç sayısı 7 yılda 4 katına çıktı!

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanan CHP’li İBB’de bu kez faaliyet raporundaki rakamlar tartışma yarattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, araç sayısının 1.857’den 7.784’e çıktığını, 3 bin 565 aracın takip sisteminde yer almadığını açıklayarak CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Raporda 4,8 milyar TL’lik taşıt kiralama gideri, yatırım harcamalarındaki düşüş ve İETT’deki binlerce arıza kaydı da yer alırken, “İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı” sözleri tartışmanın odağına oturdu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 faaliyet raporunu eleştirerek CHP yönetimine tepki gösterdi.
  • İBB'nin araç sayısı 2019'da 1.857 iken 2025'te 7.784'e yükseldi ve 3.565 araçta takip sistemi bulunmuyor.
  • İBB'nin taşıt kiralama gideri 2025'te yüzde 153,25 artışla 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı.
  • İBB'nin yatırım harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 36,29 azalarak 53 milyar 823 milyon TL'de kaldı.
  • İBB'nin toplam borcu İSKİ ve İETT ile birlikte 336 milyar 902 milyon TL'ye ulaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 faaliyet raporu üzerinden CHP yönetimini hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, araç yönetimi, harcama kalemleri ve yatırım verileri üzerinden CHP'li İBB'ye sert tepki gösterdi.Özdemir, göreve geldikleri ilk dönemde Yenikapı'da sergilenen hizmet araçlarını hatırlatarak, "Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

2019'DAKİ ARAÇ SAYISI 7 BİN 784'E YÜKSELDİ

CHP'li İBB'nin faaliyet raporundaki verilere dikkat çeken Abdullah Özdemir, 2019 yılında 1.857 olan araç sayısının 2025 itibarıyla 7 bin 784'e çıktığını belirtti.

Özdemir paylaşımında, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı" dedi.

"KİM TARAFINDAN, NEREDE, NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR"

Araç takip sistemi bulunmayan araçlarla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özdemir, "Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan faaliyet raporu tartışmaları kapsamında #FaaliyetRaporu etiketi kısa sürede gündeme girerken, çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin paylaşım yaptı.

TAŞIT KİRALAMA GİDERİ 4,8 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Faaliyet raporunda yer alan mali veriler de tartışmanın odağına yerleşti.

Rapora göre CHP'li İBB'nin taşıt kiralama gideri 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı. Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı görüldü.

YATIRIM HARCAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Raporda yatırım harcamalarına ilişkin veriler de yer aldı.

İBB'nin yatırım harcamaları için bütçede 205 milyar 632 milyon TL planladığı ancak yıl sonu gerçekleşmesinin 53 milyar 823 milyon TL'de kaldığı belirtildi. Böylece yatırım harcamalarının toplam bütçeye oranı yüzde 13, toplam harcamalar içindeki payı ise yüzde 20 olarak kaydedildi.

Faaliyet raporunda yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 36,29 azaldığı bilgisi de yer aldı.

İETT VERİLERİ RAPORA YANSIDI

Faaliyet raporunda ulaşım başlığındaki veriler de dikkat çekti.

Buna göre 2025 yılında İETT'de 9 milyon 520 bin 701 sefer gerçekleştirilirken, aynı dönemde 65 bin 527 arıza kaydı oluştu.

Raporda ayrıca İETT'ye yönelik 402 bin 666 şikâyet, 162 bin 375 talep ve CİMER üzerinden 8 bin 546 başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM BORÇ 336,9 MİLYAR TL

Faaliyet raporunda İBB'nin borç yüküne ilişkin veriler de yer aldı.

Buna göre İBB'nin toplam borcu 2025 yılı sonunda 261 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı. İSKİ ve İETT'nin borçlarıyla birlikte toplam borç yükünün ise 336 milyar 902 milyon TL olduğu kaydedildi.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE KAYNAK KULLANIMI VAR

Faaliyet raporunda yer alan veriler; araç sayısındaki artış, taşıt kiralama giderlerindeki yükseliş, yatırım harcamalarındaki düşüş ve ulaşım sistemindeki arıza ile şikâyet yoğunluğunu yeniden gündeme taşıdı.

CHP'li İBB'nin kaynak kullanım öncelikleri ve bütçe yönetimi ise faaliyet raporu etrafındaki tartışmaların merkezine yerleşti.

TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu’nun üyeleri belli oldu
SONRAKİ HABER

Okul olayları TBMM'de

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler