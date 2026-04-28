CHP'li Uşak Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda "Uşakspor" üzerinden kurulan hortum sistemi gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, Özkan Yalım 'ın tıpkı kendisi gibi eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri "Uşakspor'a bağış" adı altında nasıl haraca bağladığını gösterdi. Bu kapsamda Uşak'taki Moskova Kulüp'ün işletmecisi Yaşar Arslan tanık beyanı dosyaya girdi.

Moskova Kulüp'ün işletmecisi Yaşar Arslan, Özkan Yalım'a 1 milyon TL rüşvet verip aldığı ses kaydını savcılığa sundu



RÜŞVETE "UŞAKSPOR" KILIFI: ACİL 1 MİLYON TL LAZIM



Arslan ifadesinde Yalım'ın kendilerine "Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım" dediğini anlattı.



Bu anları ses kaydına alıp savcılığa sunan Arslan, poşet içindeki 1 milyon TL nakit parayı doğrudan Yalım'a teslim etti. Para belediye personeli tarafından sayıldı, ardından Yalım'ın masasına kondu.

Ses kaydında Özkan Yalım'ın elindeki çekleri dağıtırken Abdullah isimli oyuncuya 300 bin, Doğan Cankılıç'a 550 bin, Fuat Kulat'a 300 bin, Murat Torun'a 350 bin, Mehmet Doğan'a 225 bin, Fatih'e 400 bin liralık ödeme planı yaparak toplam 3 milyon 75 bin TL'lik hesap çıkardığı duyuluyor.