CHP'li Uşak Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda "Uşakspor" üzerinden kurulan hortum sistemi gün yüzüne çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, Özkan Yalım'ın tıpkı kendisi gibi eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri "Uşakspor'a bağış" adı altında nasıl haraca bağladığını gösterdi.
Bu kapsamda Uşak'taki Moskova Kulüp'ün işletmecisi Yaşar Arslan tanık beyanı dosyaya girdi.
RÜŞVETE "UŞAKSPOR" KILIFI: ACİL 1 MİLYON TL LAZIM
Arslan ifadesinde Yalım'ın kendilerine "Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım" dediğini anlattı.
Bu anları ses kaydına alıp savcılığa sunan Arslan, poşet içindeki 1 milyon TL nakit parayı doğrudan Yalım'a teslim etti. Para belediye personeli tarafından sayıldı, ardından Yalım'ın masasına kondu.
Ses kaydında Özkan Yalım'ın elindeki çekleri dağıtırken Abdullah isimli oyuncuya 300 bin, Doğan Cankılıç'a 550 bin, Fuat Kulat'a 300 bin, Murat Torun'a 350 bin, Mehmet Doğan'a 225 bin, Fatih'e 400 bin liralık ödeme planı yaparak toplam 3 milyon 75 bin TL'lik hesap çıkardığı duyuluyor.
ÖZKAN YALIM MEKAN BAŞI 500 BİN TL TALEP ETTİ
Öte yandan CHP'li yönetim, eğlence mekanlarına yazdığı ağır cezaların iptali karşılığında Uşakspor'a bağış istedi. "Haraç" masası Huzur Park'taki belediye meclis salonunda kuruldu.
Yalım işletmecilerden mekan başı 500.000 TL talep etti. Salonda yükselen tepkiler üzerine miktarı düşüren Yalım "herkes 60.000 TL taksitlerle 6 ay ödeyecek" dedi. Parayı toplaması için işletmeci Yaşar Arslan ağabeyi Mehmet Arslan'ın vekil gösterdi. Yalım, Arslan kardeşlerden daha önce poşetle teslim aldığı 1 milyon TL'yi geri vermeyip "İki mekanınız var, 360.000 TL'den 720.000 TL alıyorum" dedi. Kalan 280 bin TL'yi "Özel Kalem Müdürü" Hasan Doğukan Kurnaz aracılığıyla iade etti.
SİSTEMLİ "KURNAZ"LIK
Kurnaz'ın bir dönem Uşakspor'a başkanlık ettiği biliniyor. Eğlence mekanlarından alınan milyonluk rüşvetler de yine bu döneme denk geliyor.
Toplanan milyonlara rağmen Uşak Belediyesi vaat ettiği ceza iptallerini gerçekleştirmeyince işletmeler ödeme yapmayı kesiyor. Hasan Doğukan Kurnaz, paraların neden gelmediğini sorduğu işletmecilerden "Zabıtayı gönderin kendiniz toplayın" yanıtını alıyor. Bu da Kurnaz'ın Uşakspor üzerinden kurulan rüşvet çarkının aracısı olduğunu gösteriyor.
UŞAKSPOR'DAKİ RÜŞVET AĞININ HEM ÇEK TEMİNCİSİ HEM DE YÖNETİCİSİ: MUSTAFA YALIM
Nitekim Özkan Yalım'ın öz kardeşi tutuklu Mustafa Yalım da çarkın içinde. Yalım, milyonlarca liralık şaibeli çek trafiğinin tam göbeğindeki isim.
İşletmeci Mehmet Arslan, 1 milyon TL'lik rüşveti verdikleri gün belediye binasının girişinde Mustafa Yalım'ın kendilerine "yukarı çıkın" dediğini; Özkan Yalım'ın ise "Mustafa'nın getirdiği çekleri getirin" diyerek çekleri masaya koyduğunu anlattı.
"ERGÜN PENBE" DETAYI
Mustafa Yalım'ın Uşakspor'da yöneticilik yaptığı da ortaya çıktı.
Yalım, Şubat 2026'da Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe ile yaşadığı gerilimle de gündeme gelmişti. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, Penbe darp raporu almıştı.
UŞAKSPOR'U PARAVAN OLARAK KULLANDI
Uşakspor'un 11 Temmuz'de belediye bünyesine girmesinin ardından 3 ay içerisinde rüşvet çarkı şekillendi. Eylül 2024'te işletme sahiplerinden "bağış" adı altında milyonluk nakit rüşvetler ve çekler toplanmaya başladı.
Bu da Özkan Yalım'ın Uşakspor'u kaynağını açıklayamadığı şaibeli gelirleri aklamak için satın aldığını gösteriyor.
Uşak'taki operasyonun ikinci dalgasında CHP Uşak Belediye Meclis üyesi ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek de tutuklandı.
"Bağış" maskesiyle toplanan kayıp milyonların izi sürülüyor.
Elden teslim edilen yüz binlerce lira, poşetlerle taşınan milyonlar, banka hesaplarına gönderilen IBAN transferleriyle toplanan devasa servetin Uşakspor'a mı yoksa şahsi hesaplara mı aktarıldığı araştırılıyor.
Uşaklı gazeteci Ramazan Yıldız konuya ilişkin şu detayları paylaştı:
"Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Ramazan ayında bir iftar sofrasında belediye meclis üyeleri, belediye yönetimi ve özel kalem müdürü ile oturuyorlar. Halil Arslan'ın surat bir karış, Doğukan Kurnaz özel kalem müdürünün surat bir karış... Bir tane Meclis üyesi arkadaş yanlarına gidiyor. Kurnaz, "Müfettişler beni bugün terlettiler. Çok korktum. Ben yanarsam onu da yakarım. Sonra CHP'de bir toplantı yapılıyor. Özkan Yalım bu toplantıda "Bolu Belediye Başkanını aldılarsa bizi zaten alırlar" diyor.