Kuruluş Orhan'da kıyılan nikah sarayı karıştırdı: İki kadın arasındaki sert mücadele

ATV'nin merakla izlenen dizisi Kuruluş Orhan izleyiciyi çarşamba akşamı ekran başına kitleyecek. Sultan Orhan ile Asporça'nın nikahı sarayda fırtına kopardı. Öte yanda ihanet iddiaları, intikam planları ve büyük bir savaş hazırlığı hikayeyi zirveye taşıyor. Yeni bölümde hem sarayda hem cephede dengeler tamamen değişiyor.

Kuruluş Orhan’da kıyılan nikah sarayı karıştırdı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 15 Nisan Çarşamba günü 22. bölümü yayınlanacak. Saray içindeki fırtınayı ve cephedeki büyük mücadeleyi izleyiciyle buluşturuyor. Nikah sonrası dengeler altüst olurken hem kalpler hem kılıçlar sınanıyor.

Orhan ve Asporça evlendi! | 22. Bölüm Fragmanı
Nilüfer’in büyük hayal kırıklığı

"AŞIK DEĞİLİZ"

Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhının kıyılmasıyla birlikte sarayda tüm dengeler altüst olur. "Aşık değiliz" diyerek başlayan bu evlilik, zamanla farklı bir yola evrilecek mi sorusu gündeme gelirken, Nilüfer yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

İki kadın arasındaki büyük mücadele

TANSİYON YÜKSELİYOR

Orhan'ın kararının ardından Nilüfer ile Asporça arasındaki gerilim hızla yükselir. Nilüfer, Asporça'nın saraydaki varlığına ve özellikle çocuklarla kurduğu yakınlığa sert tepki gösterir. İki kadın arasındaki bu mücadele giderek daha görünür hale gelirken, Malhun Hatun'un bu çekişmede nasıl bir denge kuracağı merak konusu olur.

Sarayın içindeki sarsılan dengeler

SARAYDAKİ SARSILAN DENGELER

Öte yandan Nilüfer'in evlilik sonrası tavırları Sultan Orhan ile arasında büyük bir kırılmaya yol açar. Orhan'ın sert tepkisi, saray içindeki dengeleri daha da sarsar. Sultan Orhan, hatunları arasındaki dengeyi sağlayabilecek mi sorusu giderek daha kritik hale gelir.

Dursun’un hain olduğu iddiası

BELİRSİZ AKIBET

Düşman cephesinde ise tehlikeli gelişmeler yaşanır. Şahinşah ve Demirhan, Orhan'ın önünü kesmek için planlarını devreye sokarken, Dursun'un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi bile olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan'ın vereceği karar merak edilirken, kafesli arabayla götürülen Dursun'un akıbeti belirsizliğini korur.

Aşk için değişen hikaye

İNTİKAM ATEŞİ

Halime'nin sevdiği adam için nasıl bir adım atacağı ise hikayeye yeni bir yön verir. Ateşlerin içinden doğan Yiğit ise intikam ateşiyle harekete geçer. Hedefinde Evrenos ve Fatma vardır. Yiğit'in bu kararlı yürüyüşü, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir çatışmanın habercisi olur.

Büyük tuzakla karşı karşıya

KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Sultan Orhan, fetih hedeflerinden vazgeçmez. Karesi sınırındaki Çınarlı köyü için başlatılan sefer, Osmanlı'nın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası haline gelir. Boran Bey ve Cerkutay Bey ile yola çıkan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'in kurduğu büyük tuzakla karşı karşıya kalır.

Tuzağın hesabını sormak için harekete geçecek

İZLEYİCİ EKRAN BAŞINA KİLİTLENECEK

Cephede yaşanacak büyük savaşta alpler canlarını ortaya koyarken, Boran Bey ve Cerkutay Bey'in akıbeti merak konusu olur. Sultan Orhan ise kurulan bu tuzağın hesabını sormak için harekete geçer. Yeni bölüm, hem saray içindeki hesaplaşmalar hem de cephedeki büyük mücadeleyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kuruluş Orhan dizi künyesi

KURULUŞ ORHAN DİZİ KÜNYESİ

Yapım/Yapımcı: Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius/Evrenos), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.