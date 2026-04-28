Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurban pazarlarında hareketlilik başladı bile. Her bütçeye uygun kurbanlık bulunurken; marketler aracılığıyla alım yapmak da mümkün oluyor.

Büyükşehir merkezlerinde hem kurban satışı hem kesim hizmeti verildiğini belirten Yücesan, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Büyükbaşta ortalama hisse fiyatı, bir hisse için 30 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Adet fiyatı da 200 bin-400 bin lira arasında bulunuyor.

Küçükbaşta ise ortalama fiyatlar 3 ayrı kategoride belirleniyor. Trakya Kıvırcık'ın canlı kilogramı 450, Anadolu Karaman'ın canlı kilogramı 400 liradan satılıyor. Ayrıca adet olarak bir kurbanlık küçükbaş da kilogramına ve ırkına göre 18 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor."