Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurban pazarlarında hareketlilik başladı bile. Her bütçeye uygun kurbanlık bulunurken; marketler aracılığıyla alım yapmak da mümkün oluyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim bedelini yurt dışı 7 bin, yurt içi 18 bin TL olarak açıkladı.
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, bu sene büyükbaşın kesim hizmeti dahil canlı kilosunun ortalama 500-550 lira arasında satıldığını söyledi.
|KURBANLIK
|FİYAT
|Büyükbaş (hisse)
|30.000 - 50.000 TL
|Büyükbaş (kg)
|500 - 550 TL
|Büyükbaş (adet)
|200.000 - 400.000 TL
|Küçükbaş (adet)
|18.000 - 25.000 TL
|Trakya Kıvırcık (kg)
|450 TL
|Anadolu Karaman (kg)
|400 TL
Büyükşehir merkezlerinde hem kurban satışı hem kesim hizmeti verildiğini belirten Yücesan, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Büyükbaşta ortalama hisse fiyatı, bir hisse için 30 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Adet fiyatı da 200 bin-400 bin lira arasında bulunuyor.
Küçükbaşta ise ortalama fiyatlar 3 ayrı kategoride belirleniyor. Trakya Kıvırcık'ın canlı kilogramı 450, Anadolu Karaman'ın canlı kilogramı 400 liradan satılıyor. Ayrıca adet olarak bir kurbanlık küçükbaş da kilogramına ve ırkına göre 18 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor."
3.8 MİLYONLUK SATIŞ
Türkiye de her sene ortalama 850 bin büyükbaş, 2.5-3 milyon arası da küçükbaş kurbanlık satıldığını belirten Yücesan, bu sene de benzer satış rakamları beklediklerini anlattı. Son 5 yılda kurban kesimi konusunda toplumun bilinçlendiğini vurgulayan ETBİR Başkanı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni nesil, hayvanı alıp kendi kesmek yerine toplu kesimleri ve vekaleten kesimleri tercih ediyor. Doğrusunu da yapıyorlar. Toplu kesim yerlerinde ve mezbahalarda bu işlemler steril ve usulüne uygun şekilde yapılıyor zaten. Biz her kurban öncesinde tüketiciyi bilinçlendirmek için çalışıyoruz, kurbanlarını toplu kesim yerlerinde kestirmelerini öneriyoruz."
Zincir marketler de kurbanlık fiyatlarını birbiri ardına duyuruyor. Marketlerde büyükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları 23 bin liradan başlıyor.
BAĞIŞ YAPARKEN DOLANDIRILMAYIN
İnternetten kurban bağışı yapmak isteyen tüketiciler, çeşitli dolandırıcılık girişimlerinin hedefi haline geliyor. Uzmanlar, güvenilir dernek veya vakıfların isimleri kullanılarak sahte bağış siteleri oluşturulduğunu belirterek, tüketicileri uyarıyor.
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Tüketicinin internet arama motorlarında karşısına ilk çıkan linke tıklamamasını öneriyoruz" dedi. Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki de "Bir internet sitesinin birebir kopyasını yapmak çok basit. Ancak linkinin aynısını yapmak mümkün değil. Linke dikkat edin" ifadesini kullandı.
(Haber: Ezgi Acer)