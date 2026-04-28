SANIK ADEM SOYTEKİN: Böyle bir olaya şahit olmadım yani Ekrem beyden geldiği söylenen notlar yani Ekrem beyden mi geldi bilmiyorum. Ekrem beyden geldiği söylenen notlar oldu. C.SAVCISI: Tamam şimdi eylem bazı sorulara geçeceğim bir kısım. Şimdi bu eylem kiptaş pendik evleriyle ilgili beyanında bulundunuz ama orada bazı suslar tam anlamadım o yüzden sormak istiyorum. Yine burada beyanlarınızı değerlendirerek soracağım. Bu savcılık aşamasındaki beyanlarınızda bu pendik arkatlı evlerine yönelik satışlarla ilgili bana Ali Kurt bunun 10 bin TL'den satış yapılacağını ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatının bu yönde olduğunu söyledi Biz ortalıklarımız bunun mümkün olmadığını kendisine söyledik. Bu direncimiz sayesinde 25 daire 10 bin TL'den alım hakkı biz müteahhitlere verildi. 75 daire ise kendilerinin belirlediği CHP üyeleri belediye meclis üyeleri CHP'nin belediye çalışanlarıyla kiptaş çalışanlarına verildi. Dosya kapsamında kiptaştan 70 daire verildi iddiası budur. Yine burada daire aldığı, tespit edilen Tuzla CHP meclis üyesi daireyi kendi üzerine aldığı için tespiti yapılmıştır. Bir de Cengiz isimli çalışan bu daireyi kendi üzerine aldığı, tespit edilmiş de işten çıkarmıştır. Diğer şahıslar bu söz konusu daireleri yakından üzerine aldıkları için tespit yapılamadı. Söz konusu liste Nezat Kurt'ta vardır. Bu listeyi en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edeceğiz Verilen 70 daire hiçbir bağımsız belediye çalışan veya şahıs yoktur. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibine dahil olanlara buradan daire verilmemiştir. Burada daire verilen şahısların birçoğu siyasi, özgür, ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde etkili kişilere verilmiştir şeklinde bir beyanınız var. Bu konu hakkında bir listeden bahsetmişsiniz Nezat Kurt'ta bulunan... SANIK ADEM SOYTEKİN: Nezat Kurt ilk satış listesini paylaşmıştı, bu söylediğim hani şu CHP'li özgür ağırlığıyla falan bunlar Ali Bey'le olan konuşmalar. Ali Bey'le olan konuşmalar bunlar hani...

Tuncay Yılmaz. C.SAVCISI: Tamam bir listeden bahsediyorsunuz da bu liste... SANIK ADEM SOYTEKİN: Bu liste Nezat Kurt tarafından dosya sunuldu ilk satış listesi. C.SAVCISI: Yine bir şey daha var burada bir husustan bahsediyorsunuz, alınan dairelerin bir tanesini Tuncay Yılmaz'a verdim. O da eşinin üzerine aldığı şeklinde bir beyan var. Bu olayda devirle ilgili Tuncay Yılmaz'ın eşiğine herhangi bir para alındı mı yoksa... SANIK ADEM SOYTEKİN: Bedelini alarak devrettik. C.SAVCISI: Bedelli şekilde doğru mu? SANIK ADEM SOYTEKİN: Evet bedelini alarak verdik. C.SAVCISI: Şimdi yine bu Invest'in yaptığı bir proje var Vadi İstanbul İETT ihalesi. Orayla ilgili beyanlarınızda yine bir sistem iddianız var beyanlarınızda. Orada bir ihale süreci gerçekleşti Şu ihale ile sizde ilgilenmişsiniz. Orada Ali Kurt ile ekiptaş ile aranızda bir gerginliğe çıktığından falan bahsediyorsunuz. Daha sonra bir görüşmeden bahsediyorsunuz. Burada ihale ile ilgili Ali Kurt'la defaten görüşmelerde bulundum. Bu görüşmelerde Bahattin Uçar'ın buraya %55 de Bahattin Uçar'ın aldığını söyledi. Ben bu oranın müteahhit'e çok fazla para kazandırdığını ve kamu zararı oluştuğunu söyledim. Ali Kurt bana buradaki %7'nin sistemin payı olduğunu herhangi bir zarar olmadığını söylediği şekilde beyanınız var. Bu hususa ne diyorsunuz. SANIK ADEM SOYTEKİN: Yani muhtemelen Ali Kurt ile konuşma aramızda geçiyor. Ali Kurt, o ihaleye ben girmeyeyim diye böyle davranmış olabilir.

MAHKEME BAŞKANI: O beyanda %53, %7 öyle bir neyin ayrımı ? SANIK ADEM SOYTEKİN: Müteahhit payı ile arsa payı. C.SAVCISI: Peki %7 meselesi. Burada bir sistem payından bahsediyorsunuz da. SANIK ADEM SOYTEKİN: Onu da yani Ali Bey ile olan konuşmadan aktarıyorum. C.SAVCISI: Yani Ali Bey size beyanen %7 bir sistem payı olduğunu mu söyledi ? SANIK ADEM SOYTEKİN: Evet Ali Bey böyle diyor yani bir %7'si sistem kelimesini kullandı mı hatırlamıyorum ama. Yani şöyle %7'si payı var içinde demişti C.SAVCISI: %7 pay sistem diye hatırlamıyorum diyorsunuz da. Peki tam olarak neden bahsetti burada? Sonuçta bu iddia Hani bu %7'lik pay ne için olabilir? Hani bundan ne anladınız? SANIK ADEM SOYTEKİN:Yani adına sistem mi dersiniz veya rüşvet mi dersiniz ne derseniz bilmiyorum ama yani. MAHKEME BAŞKANI: Ya savcım bir araya gireyim de. Sen müteahitsin yani çok fazla da iş yaptığını proje yaptığını anlatıyorsun. Şimdi sen oradaki %3, %5, %7 her şeye sorgularsın mantıken yani. Nasıl anlatım nasıl gerçekleşiyor? Yani ne diyor sana orada %7 derken neyi kastettiğini sen sormuyor musun konuşma esnasında. SANIK ADEM SOYTEKİN:Evet %7'si bizim diyor yani. Sistemin diyor esasında. MAHKEME BAŞKANI:Bu sistemin sistem kelimesini mi kullanıyor? Bu senin kendi adlandırman mı?



SANIK ADEM SOYTEKİN: Sistem kelimesi kullanıyordu evet. Kullanıyordu.

Ali Nuhoğlu. C.SAVCISI: Zaten yine bu beyanlarınızda bir yine pay meselesinden bahsetmişsiniz. Eylem olarak isnat edilmiyor da beyanlarınızda geçiyor. Beyanlarınızda bu Ali Nuhoğlu ve Özer Kuzu ile bir görüşme yapmışsınız masadan bahsediyorsunuz. İşte bu iş konuştuğunuz gün masada konuşma esnasında ben kendimi bu işten anlamadığımı beni batırmayın, bu işin sonunda şeklinde söyleminde bulundum. Bunun üzerine Ali Nuhoğlu bana bu işten %10 Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz şeklinde bir beyanda bulunduğunu söylüyorsunuz. Sürekli bu ifadelerinize bir %5, %10, %10 neyse bir para kısmından bahsediyor. Bu bahsettiğimiz %5, %17 neyse artık bunda aktarıldığı yer neresi acaba? Şahıs mı yoksa bir kurum mu var? SANIK ADEM SOYTEKİN: Orada bir aktarmadan değil orandan bahsediliyor. Gerçekleşmiş bir orandan bahsediyor. Bir aktarma yok orada C.SAVCISI: Şimdi bu pendik arkada evlerinde Ali Kurt'a verdiği iddia ettiğiniz bir para söz konusu hani bir 500 bin dolardan bahsediyorsunuz. Bir de araba hikayesi var. Bu araba konusunda arabanın devri Ali Kurt'a yapıldıktan bir süre sonra geri alınıyor ve Nezahat Kurt'un hatta kullanma veriliyor bu süreçte. Bu arabanın tam olarak devir süreçleri nasıl gerçekleşti? Ali Kurt daha önceki beyanlarında şundan bahsetti. Ben işte Kiptaş'ın genel müdürü olmam hasabiyle bile birçok müteahhit tanındığım, onlardan birinin de siz olduğunu, sizinde araba kiralama şirketiniz olduğu için araba konusunda yardım istediğini söylüyor. Ali Kurt sizi böyle bir konuda arayıp bir araba alacağım, arabanın marka modeli bu yardımcı ol diye bir talepte bulundu mu veya bu arabanın devir süreci nasıl oldu? SANIK ADEM SOYTEKİN: Ben esasında savunmamım sonunda bu konuya değinmiştim. Ben araba konusunda Ali Kurt'la hiç konuşmadım. Ali Kurt benim ortağım olan Erdal Tokmakçı ile konuştu. Bana Erdal gelip, ki benim ifademde öyle geçiyor, Erdal gelip böyle bir araba almamız lazım Ali ye gibi konuşuyor. Akabinde tabii ki bizim, benim personelim yardımcı oluyor. Bizim kiralama şirketi olduğu için orada olan persolenimiz yardımcı oluyor.