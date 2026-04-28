Türkiye'nin bağımsız politikaları sayesinde Filistin meselesinde en çok ses çıkaran ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Dünya genelinde Filistin halkının sesi olmaya devam eden Prof. Dr. Sami Al-Arian, "1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya ihanet edenler Filistinliler değildi. Filistinliler, Şerif Hüseyin'in takipçisi olmadı. Biz Osmanlı'ya ihanet edenlerden değil, aksine Osmanlı için canını veren insanlardandık" dedi.

Al-Arian şunları söyledi: Osmanlı İmparatorluğu, 400 yıl boyunca Filistin topraklarını başarıyla yönetti. Büyük dedem 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askeriydi. Osmanlı için Romanya'da savaştı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya ihanet edenler Filistinliler değildi. Filistinliler, Arabistan'daki Şerif Hüseyin'in takipçisi olmadı. Biz Osmanlı'ya ihanet edenlerden değil, aksine Osmanlı için canını veren insanlardandık.

"GÖNÜL BAĞI HİÇ KOPMADI"

Filistinlilerin 1917'deki ayrılıktan bu yana Türklerle ve Türkiye'yle gönül bağı hiç kopmadı. Özellikle Türkiye Gazze'de çok proje yaptı. Okullar, hastaneler inşa etti. Çok fazla Türk, Batı Şeria'ya, Kudüs'e ziyaretlerde bulundu. Birçok Filistinli öğrenci de Türkiye'ye geliyor.

"GÜCÜNÜ KIRMAK İSTEYECEKLER"

Türkiye, bölgenin en güçlü ülkelerinin başında geliyor. İsrail, Türkiye'nin elinden bu özelliğini almak için durmayacaktır. Ellerinden ne geliyorlarsa yapacaklar. Çünkü kendilerinden başka bir güç istemiyorlar bu coğrafyada. Yayılmaları için buna ihtiyaçları var. Eğer İran düşerse ve imkân bulursa, İsrail'in sonraki hedefinin Türkiye olacağına dair hiçbir şüphem yok. En azından Suriye'de bir savaş çıkarmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum.