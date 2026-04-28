Denetim Komisyonu raporlarına göre Tarhan, 2025 yılı için yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterildi.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan Şile Belediyesi'nde, Başkanvekilinin damadının 766 personeli geride bırakarak 180 bin TL'lik rekor mesai ücreti alması ʺakraba kayırmacılığıʺ ve ʺmaaş vurgunuʺ iddialarını patlak verdi.

86 BİN TL MAAŞ 180 BİN TL MESAİ ÜCRETİ



Denetim raporlarına göre, Onur Tarhan'ın aylık net maaşının 86 bin TL olduğu, ancak kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterilerek, maaşına ek olarak tam 180 bin TL mesai ücreti aldığı öğrenildi.

AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, "Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip başkan yardımcılarından, müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelimize nasıl açıklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Haber: Barış Savaş



