CHP'li Şile Belediyesi'nde mesai vurgunu: 86 binlik maaş 180 bin TL ek ödeme

İstanbul’da Şile Belediyesi’nde patlak veren yolsuzluk soruşturması, adli sürecin ötesine geçerek “akraba kayırmacılığı” ve “haksız kazanç” iddialarıyla daha da derinleşti. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ortaya çıkan denetim raporları, belediyede tartışmalı bir maaş ve mesai düzenini gözler önüne serdi. Meclis Denetim Komisyonu kayıtlarına göre, Başkanvekili Sacit Terzi’nin damadı Onur Tarhan’ın 2025 yılı boyunca 766 personeli geride bırakarak en yüksek mesai ücretini aldığı, aylık 86 bin TL maaşına ek olarak yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai üzerinden yaklaşık 180 bin TL ek ödeme aldığı belirlendi.

  • Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanmasının ardından belediyede yeni bir yolsuzluk iddiası ortaya çıktı.
  • Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın, 86 bin TL'lik maaşının yanı sıra 180 bin TL mesai ücreti aldığı belirlendi.
  • Denetim Komisyonu raporlarına göre Tarhan, 2025 yılı için yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterildi.
  • AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, Tarhan'ın belediyedeki 766 personelden daha fazla mesai ücreti almasına tepki gösterdi.
  • Söz konusu ödemelerin, belediye personelinin maaş ve tediye ödemelerinde aksaklıklar yaşandığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi.

Yolsuzluk sarmalında sular durulmuyor. Rüşvet ve ihaleye fesattan Başkanı hapse giren Şile Belediyesi'nde şimdi de 'Damat Vurgunu' patlak verdi.

İstanbul Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk sarmalı, adli boyuttan sonra "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" belgeleriyle yeni bir boyuta taşındı.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan Şile Belediyesi'nde, Başkanvekilinin damadının 766 personeli geride bırakarak 180 bin TL'lik rekor mesai ücreti alması ʺakraba kayırmacılığıʺ ve ʺmaaş vurgunuʺ iddialarını patlak verdi.

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, yönetimdeki şaibeli trafik hız kesmeden devam ediyor.

MESAİ VURGUNU

Meclis Denetim Komisyonu görüşmelerine yansıyan raporlara göre, Şile Belediyesi'nde eşi benzeri görülmemiş bir "mesai" vurgunu yaşandı.

Kabadayı'nın görevden alınmasıyla koltuğa oturan Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca belediyedeki diğer 766 personelin tamamını geride bırakarak yüksek maaşının yanı sıra rekor seviyede mesai ücreti aldığı belirlendi.

86 BİN TL MAAŞ 180 BİN TL MESAİ ÜCRETİ

Denetim raporlarına göre, Onur Tarhan'ın aylık net maaşının 86 bin TL olduğu, ancak kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterilerek, maaşına ek olarak tam 180 bin TL mesai ücreti aldığı öğrenildi.

AK Partili Meclis üyesi Kemal Özcan, "Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip başkan yardımcılarından, müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelimize nasıl açıklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Haber: Barış Savaş

