Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Doruk Madencilik'e cezai işlem uyguladığı ve Enerji Bakanlığı'nın işçiye borcu olan santrallere teşvik vermeme kararı aldığı bildirildi.

Türkiye'de yerli kömür santrallerinden üretilecek elektriğe 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi verildiği ve yaklaşık 30 bin madenci için bu desteğin sağlandığı açıklandı.

Bayraktar, Doruk Maden ve SSS Yıldızlar grubunun Elazığ, Bilecik, Çankırı ve Kütahya'da da benzer maaş krizleri yaşattığını ve 2-3 yıldır maaşların 3-5 ay geciktiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve tazminat krizine ilişkin hükümetin tüm imkanları kullandığını söyledi. Şirket yönetimini sert sözlerle hedef alan Bayraktar, "Bu firmaya bir daha ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse mevcut ruhsatlarını da iptal ederim" dedi.

Eskişehir'de maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yaklaşık 1,5 saatlik kritik toplantının ardından sona erdi. İşçiler ile işveren arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.