Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve tazminat krizine ilişkin hükümetin tüm imkanları kullandığını söyledi. Şirket yönetimini sert sözlerle hedef alan Bayraktar, "Bu firmaya bir daha ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse mevcut ruhsatlarını da iptal ederim" dedi.
Eskişehir'de maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yaklaşık 1,5 saatlik kritik toplantının ardından sona erdi. İşçiler ile işveren arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.
"HER GİTTİKLERİ YERDE PROBLEM ÜRETTİLER"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte gazetecilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Doruk Maden ve SSS Yıldızlar grubunun uzun süredir birçok bölgede benzer krizlerle gündeme geldiğini söyledi.
Bayraktar, şirketin işçilerle ve hizmet aldığı sektörlerle sürekli sorun yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu şirket maalesef Türkiye'nin her neresine gittiyse hep problem üretti. İşçinin alacakları var, kıdem tazminatı problemi var. Fırıncıyla, servisçiyle sorunları var. Bu iş yapış tarzı olarak kabul edilemez bir tavır."
Sorunların yeni olmadığını vurgulayan Bayraktar, şirketin Elazığ, Bilecik, Çankırı ve Kütahya'da da benzer süreçler yaşattığını söyledi.
"MAAŞLAR 3-5 AY GECİKİYOR"
Enerji Bakanı Bayraktar, devletin uzun süredir devreye girerek şirket yönetimine baskı yaptığını ancak maaş krizlerinin devam ettiğini ifade etti.
"2-3 yıldır benzer problemler yaşanıyor. Maaşlar 3 ay, 4 ay, 5 ay gecikiyor. Sürekli müdahale ediyoruz, ültimatom veriyoruz. Ama bunu alışkanlık haline getirmişler."
Bayraktar, Doruk Madencilik'te yaşanan son sürecin diğer örneklerden farklı olduğunu söyledi.
YERLİ KÖMÜR İÇİN 2029'A KADAR ALIM GARANTİSİ
Türkiye'de yerli kömür santrallerinin ayakta tutulabilmesi için hükümetin çok sayıda teşvik ve kanuni düzenleme yaptığını belirten Bayraktar, kömürden üretilecek elektriğe 2029 yılının sonuna kadar alım garantisi sağlandığını açıkladı.
Bayraktar, son dönemde karbon emisyonu ve karbon nötr hedefleri üzerinden kömür karşıtı tartışmalar yürütüldüğünü belirterek Yeniköy-Kemerköy sahalarıyla ilgili tartışmaları da hatırlattı.
"Türkiye'de kömür madenlerini yaşatabilmek için birçok düzenleme yaptık. COP31'e ev sahipliği yapacağız deniliyor, 'Türkiye kömürden çıkıyor mu?' tartışmaları yapılıyor. Yeniköy-Kemerköy'de zeytin ağaçları üzerinden yürütülen tartışmalarda binlerce madencinin istihdamı göz ardı edildi."
Zeytin ağaçlarının korunmasının önemli olduğunu ancak istihdamın da dikkate alınması gerektiğini belirten Bayraktar, Soma örneğini vererek şunları söyledi:
"Soma'ya gittiğinizde insanlar size ilk olarak geçim kaynağının maden olduğunu söyler. Soma demek kömür demek, maden demek."
"30 BİN MADENCİYİ DÜŞÜNDÜK"
Bayraktar, Meclis'ten alınan yetkiyle yerli kömürden üretilecek elektriğin yüzde 60'ına belirli fiyat üzerinden alım garantisi verildiğini söyledi.
Bu düzenleme yapılırken yoğun eleştiriler aldıklarını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Meclis'te 'Bunu kime peşkeş çekiyorsunuz?' dediler. Türkiye'de kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin kişiye destek veriyoruz. Eğer bu alım garantisini vermeseydik o madenlerin çalışma şansı yoktu."
SPOT PİYASADA ELEKTRİK "0 LİRA"
Bayraktar, elektrik piyasasında yaşanan fiyat düşüşlerine dikkat çekerek sistemin neden desteklenmek zorunda olduğunu anlattı.
"Bugün spot piyasada bazı saatlerde elektrik fiyatı sıfır liraya kadar düşüyor. Böyle bir ortamda kömür santralinin ayakta kalması çok zor. Yenilenebilir enerji arttıkça piyasa fiyatları düşüyor. Biz bu düzenlemeyle bu santrallere yaşama şansı verdik."
BAKANLIĞIN "3 KIRMIZI ÇİZGİSİ"
Enerji Bakanlığı'nın verdiği teşviklerin belirli şartlara bağlandığını belirten Bayraktar, üç temel kriter uyguladıklarını söyledi.
Buna göre:
"BU FİRMAYA BİR DAHA RUHSAT VERMEM"
Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde şirketle ilgili net mesaj veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu firmaya bir daha ruhsat vermem. Bu firmaya ruhsat vermediğim gibi mevcut ruhsatlarında yükümlülüklerini yerine getirmezlerse bunları da iptal ederim."
Şirketin geçmişte çok sayıda ruhsata sahip olduğunu belirten Bayraktar, bu sayıların zaman içinde ciddi şekilde düştüğünü söyledi.
"RUHSATI İPTAL ETMEK İŞÇİYİ DE ETKİLER"
Bayraktar, ruhsat iptalinin doğrudan işçilerin çalışma hayatını da etkileyebileceğini belirterek hukuki dengelerin gözetilmesi gerektiğini söyledi.
"Ruhsatı iptal ettiğiniz zaman maden kapanır, işçiler işsiz kalır. O dengeyi gözetmek zorundayız."
Bir gazetecinin "Ruhsatlar başka şirkete devredilemez mi?" sorusuna Bayraktar, hukuki süreçler nedeniyle bunun doğrudan mümkün olmadığını söyledi.
Bayraktar, santralin işçilerin hakkını koruyacak başka firmalar tarafından işletilmesini istediklerini de ifade etti.
"5-6 AY SONRA YİNE AYNI TABLOYU YAŞAYABİLİRİZ"
Şirket yönetiminin bu sistemi alışkanlık haline getirdiğini savunan Bayraktar, geleceğe ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"İnşallah olmaz ama bu işi bu hale getirdikleri için 5-6 ay sonra yine aynı tabloyu yaşayabiliriz. Burada oyuncuyu değiştirmek lazım."
"ÇALIŞMA BAKANLIĞI CEZA YAZDI"
Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın şirkete yönelik cezai işlem uyguladığını da açıkladı.
Bazı sendikaların süreci istismar ettiğini savunan Bayraktar, şirket yönetiminin işçileri bakanlıklara yönlendirdiğini öne sürdü.
"ENERJİ BAKANLIĞI'NA BASKI YAPILSIN İSTİYORLAR"
Şirket yönetiminin hükümete baskı kurulmasını amaçladığını söyleyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Enerji Bakanlığı'na baskı yapılsın, teşvikler devam etsin istiyorlar. Elektriğin parasını alıyorsun, işçinin maaşını neden vermiyorsun?"
Bayraktar, işçilerin asıl tepki göstermesi gereken yerin şirket merkezi olduğunu savundu.
"İşçilerin yapması gereken eylem yeri holdingin önü. Şirket yönetiminin rahatsız olması gereken yer orası."
İşverenin işçileri hükümete karşı bir koz olarak kullandığını belirten Bayraktar, "İşçilerimiz bunun çok farkında mı bilmiyorum ama arka planda adamın kendisi var kardeşim! Yapın bunlara baskıyı, bana Enerji Bakanlığı o teşviki versin diyor. Sıfır liraya satacağım elektriği 7,5 cente satayım diyor. Peki elektriğin parasını alıyorsun, bu adamların niye parasını vermiyorsun?" sözleriyle holdingin kirli stratejisini açık etti.
EYLEM UZLAŞMAYLA SONA ERDİ
Öte yandan Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemi, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantının ardından sona erdi.
Tarafların anlaşmaya varmasının ardından işçiler eylemi sonlandırırken, ödemelerin hesaplara yatırıldığı bildirildi.
Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek işçilerin önemli bölümünün maaşlarının yatırıldığını açıklamıştı.